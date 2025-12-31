民進黨提名參選 童子瑋：基隆需要整合市政民意的領航者

民進黨今天通過徵召童子瑋參選基隆市長，並由兼任黨主席的總統賴清德為其繫上競選背帶。（記者劉信德攝）

民進黨中央黨部今天公布徵召基隆市議長童子瑋，投入基隆市長選舉。童子瑋說，現階段基隆需要一位真正懂地方、為市民打拚，能整合市政與民意的市長，帶領城市穩健前行的領航者，他能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。

市長謝國樑則表示，恭喜他，把市政工作做好，就是對於連任最好的準備。

請繼續往下閱讀...

民進黨中執會今天通過2026年縣市長提名，包括立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。

童子瑋說，現階段的基隆，需要團結、需要信任，更需要一位能帶領城市穩健前行的領航者，他能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。

童子瑋說，這3年來他覺得基隆沒有被關心、沒有被善待、沒有被好好的經營。這裡的文化底蘊、港都的就業機會、山海的觀光潛能，都被埋沒了。到目前為止，也沒有看見城市的定位，還有發展的方向。

童子瑋表示自己有熱情也有執行力，最重要的是，在很多人都不相信基隆會變好的時候，他相信基隆，因為在他的記憶裡，基隆是全台灣最好的地方，他親眼看見基隆繁華，他會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。他會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法