為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨提名參選 童子瑋：基隆需要整合市政民意的領航者

    2025/12/31 17:30 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨今天通過徵召童子瑋參選基隆市長，並由兼任黨主席的總統賴清德為其繫上競選背帶。（記者劉信德攝）

    民進黨今天通過徵召童子瑋參選基隆市長，並由兼任黨主席的總統賴清德為其繫上競選背帶。（記者劉信德攝）

    民進黨中央黨部今天公布徵召基隆市議長童子瑋，投入基隆市長選舉。童子瑋說，現階段基隆需要一位真正懂地方、為市民打拚，能整合市政與民意的市長，帶領城市穩健前行的領航者，他能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。

    市長謝國樑則表示，恭喜他，把市政工作做好，就是對於連任最好的準備。

    民進黨中執會今天通過2026年縣市長提名，包括立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。

    童子瑋說，現階段的基隆，需要團結、需要信任，更需要一位能帶領城市穩健前行的領航者，他能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。

    童子瑋說，這3年來他覺得基隆沒有被關心、沒有被善待、沒有被好好的經營。這裡的文化底蘊、港都的就業機會、山海的觀光潛能，都被埋沒了。到目前為止，也沒有看見城市的定位，還有發展的方向。

    童子瑋表示自己有熱情也有執行力，最重要的是，在很多人都不相信基隆會變好的時候，他相信基隆，因為在他的記憶裡，基隆是全台灣最好的地方，他親眼看見基隆繁華，他會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。他會用熱情還有執行力、最好的市政方案，讓大家看見基隆的希望。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播