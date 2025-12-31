為總預算案釋憲？憲法法庭1/2新判決將出爐

據了解，憲法法庭本週五又會有新判決出爐，是否為114年中央政府總預算釋憲案作出判決，備受外界關注。（記者楊心慧攝）

國民黨、民眾黨立委去年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。據了解，憲法法庭本週五又會有新判決出爐，是否為114年中央政府總預算釋憲案作出判決，備受外界關注。

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決，但憲法法庭12月19日宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，代表憲法法庭可繼續開庭審理案件。

謝銘洋等5位大法官做出「114年憲判字第1號判決」，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名大法官則退出評議，因此3人本次是否參加評議審查會也是焦點之一。

憲法法庭分為2大類案件，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案。司法院書記廳表示，因受理案件的審理、評議，均列為機密事項，無從告知明年1月2日將對那一件案件進行評議或判決，截至今年12月31日的最新統計，原本受理96案件，但12月19日已宣判「114年憲判字第1號判決」，目前受理95件。

憲法法庭公告，本週五（1月2日）將「確認文本評議」，代表將會有「115年憲判字第1號判決」，外界關注是否為「今年度中央政府總預算案」，行政院原編列3兆1325億元，卻被刪除約2075億元，行政院提出覆議，仍遭藍白立委否決，最終行政院與民進黨立院黨團聲請釋憲。

