為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為總預算案釋憲？憲法法庭1/2新判決將出爐

    2025/12/31 17:15 記者楊心慧／台北報導
    據了解，憲法法庭本週五又會有新判決出爐，是否為114年中央政府總預算釋憲案作出判決，備受外界關注。（記者楊心慧攝）

    據了解，憲法法庭本週五又會有新判決出爐，是否為114年中央政府總預算釋憲案作出判決，備受外界關注。（記者楊心慧攝）

    國民黨、民眾黨立委去年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。據了解，憲法法庭本週五又會有新判決出爐，是否為114年中央政府總預算釋憲案作出判決，備受外界關注。

    憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決，但憲法法庭12月19日宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，代表憲法法庭可繼續開庭審理案件。

    謝銘洋等5位大法官做出「114年憲判字第1號判決」，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名大法官則退出評議，因此3人本次是否參加評議審查會也是焦點之一。

    憲法法庭分為2大類案件，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案。司法院書記廳表示，因受理案件的審理、評議，均列為機密事項，無從告知明年1月2日將對那一件案件進行評議或判決，截至今年12月31日的最新統計，原本受理96案件，但12月19日已宣判「114年憲判字第1號判決」，目前受理95件。

    憲法法庭公告，本週五（1月2日）將「確認文本評議」，代表將會有「115年憲判字第1號判決」，外界關注是否為「今年度中央政府總預算案」，行政院原編列3兆1325億元，卻被刪除約2075億元，行政院提出覆議，仍遭藍白立委否決，最終行政院與民進黨立院黨團聲請釋憲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播