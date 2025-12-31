藍修黨產條例不只排除救國團！ 鍾佳濱曝：還替婦聯會解套

立法院31日就立委游顥等37人擬具「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」進行朝野黨團協商。（記者叢昌瑾攝）

為替救國團解套，立法院內政委員會今協商「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，修法條文文字不但是對於救國團曾是國民黨附隨組織的事實自證己罪，更不只讓救國團不再是中國國民黨附隨組織，還幫婦聯會解套，讓擁300億資產的婦聯會也不用把財產歸還國家。

鍾佳濱表示，現行條文是寫，「附隨組織指獨立存在，而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營的法人，或是由曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營」 ，用「或」是說不管是人事、財務啊或者業務，只要其中一項是由政黨實質控制會影響的，就構成了它的附隨組織，要件相當相對寬廣。

鍾佳濱接著表示，但今天把「或」修正為「及」，以後要證明是附隨組織，就必須是人事、財務及業務三項都受政黨控制的才算數，那這樣的話誰會跑掉？不是只有救國團，「婦聯會也跑掉啦！它300多億的資產以後也不用歸還給國家」，以為游顥委員是在幫救國團做善事，結果是在替婦聯會解套

鍾佳濱再指出，提案委員修法，「曾隸屬於國家者，不在此限」， 這不就自證其罪嗎？什麼叫做曾經隸屬於國家者，當年是黨國不分的，如果是附隨於黨國一體的國家體制，就是當時黨國一體中國國民黨的附隨組織，這還用說嗎？加這個文字不要說是畫蛇添足，剛好是自證己罪。

