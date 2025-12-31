翁曉玲提案放寬罷免總統門檻 許美華：要不要也修法可罷不分區？

翁曉玲提案放寬罷免總統門檻。（資料照）

國民黨立委翁曉玲昨天（30日）提案放寬總統罷免案門檻，引發外界熱議，不少藍白粉叫好，要民進黨別擋，否則就是「妨礙台灣民主」。對此，反紫光奇遊團成員許美華怒斥，乾脆翁大立委也提案修法可以罷免不分區立委，誰敢阻擋就是妨礙台灣民主，「要講就來講，不要這時候又雙標，問A答B了！」

翁曉玲本週二提出「憲法增修條文第二條修正案」，新增罷免總統（副總統）的提案發動權由人民行使，而且門檻極低，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案。翁曉玲還稱，該修法是希望能夠賦予人民有直接提案可以罷免總統的權力。

許美華今天（31日）在臉書發文指出，其實現在人民就可以罷免總統、副總統了，只是要立法院2/3立委同意，但因為立院藍白目前無法通過提案，翁曉玲才自創人民罷免總統的法案，「草讚『這才是真正的民主』，還說『民進黨敢阻擋，就是妨礙台灣民主』……我只想問，如果真的支持台灣民主，為什麼，一年前藍白立委要修法拉高人民罷免立委的門檻？」

「幫大家複習一下，就是因為藍白立委修法要求一階、二階連署都要附身分證，製造連署高門檻、形同沒收人民罷免權，今年初才會引爆全台大罷免。到底是誰在妨礙台灣民主？現在翁曉玲罷免總統、副總統的提案，連署標準要不要比照辦理？還有一件事，翁大立委要不要同時提案修法，可以罷免不分區立委？誰敢阻擋，就是妨礙台灣民主！要講就來講，不要這時候又雙標，問A答B了！」

