王毅稱今年台灣回歸祖國80週年 網吐槽：中共建國才76年

解放軍29日起突襲對台軍演，國台辦宣稱有關軍事行動是捍衛國家主權和領土完整「必要正義之舉」；中國外交部長王毅昨天（30日）還稱，今年是台灣「回歸祖國80週年」，有越來越多國家和中國站再一起，承認台灣是中國的領土。其發言曝光後，不少台灣網友忍不住吐槽：「中共建政也才76年，哪來的回歸80週年？」

王毅昨天在北京出席「國際形勢與中國外交研討會開幕式」並發表談話。提到台灣時，王毅又聲稱台灣問題是中國內政，是中國核心利益中的核心，面對台獨不斷挑釁、美國大規模對台軍售，要堅決反對、有利反制。他還說，「今年是台灣回歸祖國80週年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。我們看到，越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國統一大業。」

王毅的發言曝光後，台灣網友紛紛表示，「中共建政也才76年，哪來的回歸80週年？」、「你們建國才76年耶大哥」、「數學怎麼算的……」、「哪個中國？硬要說也是中華民國，不可能是中華人民共和國，更何況日本投降根本就沒說要把台灣主權移交中國」、「有病要去看醫生」、「這些匪類到底是從哪裡生出來的？思考邏輯好像都不是地球人的」、「想台灣想瘋了」、「謊話說多了，是不是連自己都相信了？」

