    「滿血回歸」推代理孕母 柯文哲1/2陪陳昭姿拜會藍綠立委

    2025/12/31 16:27 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲（中）本週五將陪同長期推動代孕合法化的民眾黨立委陳昭姿（右），赴立法院拜會衛環委員會藍、綠立委，爭取支持推動代孕。（資料照）

    行政院日前拍板「人工生殖法修正草案」，確定脫鉤代理孕母。民眾黨前主席柯文哲本週五將陪同長期推動代孕合法化的民眾黨立委陳昭姿，赴立法院拜會衛環委員會藍、綠立委，爭取支持推動代孕。對此，民進黨團副書記長林月琴稍早也證實，有收到訊息要來拜會她，但希望柯文哲直接拜會黨團即可。

    陳昭姿受訪時說明，柯文哲希望藍、綠委員都能拜訪，拜會行程並不僅限衛環委員會，目前很順利約到幾位，也希望能與立法院長韓國瑜、藍綠黨團總召會面。不過，只有一天應該是不夠的，柯文哲會從週五早上陪她與朝野立委討論。

    林月琴表示，昨天她下午收到訊息，柯文哲主席要帶陳昭姿來拜會她，要來討論「人工生殖法」，要討論法案當然沒有問題，但她認為直接拜會黨團即可。

    林月琴說，人工生殖法要討論的議題，從人工生殖專業機構相關評估、人工生殖子女的身分知情權，都需要大量時間討論、研究。過去2年，從團體的拜會、座談會、政策小組、行政立法（協調會議）都一直在討論，與黨團也積極搜集意見、直到上禮拜還召開座談會討論，也一直是黨團的優先法案。

    林月琴強調，如果要拜會，就直接拜會黨團來溝通，法案討論要理性，她也很樂意和黨團一起與柯主席討論，千萬不要只是因為兩年條款要到了，就想要匆匆忙忙處理。

