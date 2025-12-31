大罷免亮票開庭認罪 趙少康稱「過失」賴給選務人員沒制止

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康今年7月在大罷免案投票時涉亮票，台北地檢署調查後認定他故意2度亮票給媒體拍攝，依選罷法起訴。台北地院今首度開庭，趙少康認罪坦承亮票。（記者張文川攝）

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康，今年7月26日在大罷免案投票時涉亮票，台北地檢署調查後認定他故意2度亮票給媒體拍攝，依公職人員選舉罷免法起訴趙。台北地院今首度開庭，趙少康認罪坦承亮票，但強調選務人員並沒有制止他，主張是過失亮票，請求從輕判拘役並緩刑，檢方認為是故意亮票、對社會造成不良影響，請求依法量刑。法官諭知全案採簡式判決，今日辯論終結，定1月20日宣判。

北檢起訴指出，7月26日上午9時許，趙少康由國民黨立委羅智強陪同，前往北市大安國中投票，他在完成圈選後、走向投票匭之際，明知教室外有眾多媒體記者持攝影器材朝教室內拍攝，他卻將罷免票平舉於胸前亮票，供記者拍攝他圈定的內容；趙隨後把罷免票自胸前放下，繼續前行，並低頭檢視手中的罷免票，但走到投票匭前的時候，又再次亮票。北檢11月7日偵結起訴。

公職人員選舉罷免法規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者可處2年以下徒刑。

今庭訊時，趙少康向法官表明認罪，坦承違反選罷法，當時他一離開投票所就聲明認錯，之後的8月23日第二波罷免他也沒再亮票，不是故意違法亮票；他的投票所是大安國中最裡面的教室，照理說記者是進不來的，他進入前就和媒體記者約好不拍照，但媒體還是進來了，他覺得來都來了，也是好事，就給他們拍一下，罷免票很小一張，不用折疊以免沾染印泥，他以為字很小就亮了一下，沒想到記者用遠鏡頭拍攝。

趙少康強調，他沒有聽到選務人員制止他，事後詢問一些在場記者，也都說沒聽到有人制止，如果有人制止他，他一定會收好選票停止亮票；趙說現在一些議長選舉也有亮票，但他沒有被威脅，也不是買票的對象，沒有故意亮票的惡意。

律師葉慶元指出，雖然法律不罰過失亮票，但基於節省司法資源，趙少康願意承認故意亮票，希望比照唯一一件選舉亮票被判刑的嘉義地院案例，判處沒有刑事前科的趙拘役並緩刑、繳納公益代金。

趙少康自認犯後態度良好，在大安分局警方訊問時就說希望不起訴或緩起訴，自始就承認犯錯，這是他這輩子第一次被起訴，心裡也是很難過，他是有信仰的人，不會做違反良心和信念的事。

北檢起訴認為，趙少康曾多次參與重要選舉活動，或親自擔任候選人，對於不得亮票的規定知之甚詳，仍於罷免投票過程中，刻意違反法律規定，出示他圈定的選票內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，依法起訴趙並建請法院從重量刑。

今天在趙少康全盤認罪、不爭執起訴事實與適用法條的情況下，蒞庭檢察官同意法官採簡式審判程序，今日即進行辯論，檢方除維持起訴內容，並指出趙少康身為知名公眾人物，其行為對社會大眾會造成很大的影響，檢方不認同過失亮票的主張，請法官考量趙的犯後態度，依法量刑。

