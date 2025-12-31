綠批修黨產條例是400億自肥跨年禮 藍：只要民進黨不喜歡 永遠都在扣帽子

國民黨文傳會主委吳宗憲。（記者張嘉明攝）

立法院國民黨團今日召集朝野黨團協商，討論國民黨立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」。民進黨團指出，藍營試圖透過修法為救國團及婦聯會解套，恐讓逾新台幣400億元資產免於追討，如「山大王」強佔國家土地，把侵吞人民的資產當成自肥的「跨年賀禮」。對此，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，不管任何一個法案，只要民進黨不喜歡，永遠都在扣帽子，找不到理由就扣「中共同路人」的帽子，大家久了也習慣了。

吳宗憲指出，任何一個法律的修正，提案者以及連署者都有他的想法。提案到相關的委員會審理的時候，提案人會做提案報告，說明他提案的目的，那在委員會審理、討論的時候，所有的攻防就在那裡。

請繼續往下閱讀...

吳宗憲表示，不管任何一個法案，只要民進黨不喜歡，永遠都在扣帽子，例如這次黨產條例，他找到「400億自肥跨年禮」這個帽子，如果找不到理由就扣「中共同路人」的帽子，「你是在為解放軍窮台、你是為習近平在台灣做什麼事，這就是民進黨一貫的作風」，「我覺得大家都習慣了啦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法