藍營宜蘭縣長誰出線？ 吳宗憲：等中央黨部長官最後定調

立委吳宗憲（左）、宜蘭縣議會議長張勝德（右）爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，與宜蘭縣黨部主委林明昌（中）握手象徵團結。（資料照）

立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，宜蘭縣黨部日前舉行地方協調會，吳、張二人參選意志均堅定，「由誰出戰」未達共識，縣黨部將報請黨中央在10天內協調，協調不成就進行民調，希望在農曆年前完成提名。對此，吳宗憲今日受訪表示，什麼時間點進行協調，還是由中央黨部的長官們做最後定調。

對於10天內是否會有結果，吳宗憲說明，因為地方黨部不可能替中央黨部來決定時程，所以地方黨部能夠提出他們的想法，希望儘快能夠完成，但是什麼時間點進行協調，這個還是由中央黨部裡面的長官們，他們會決定一個協調的時間地點，所以這個部分地方黨部一定是建議，地方黨部基本上沒有拘束中央黨部的權力，所以所有相關的狀況，還是等中央黨部的長官出來做最後定調。

請繼續往下閱讀...

另外，下屆新北市長選舉，台北市副市長李四川代表國民黨參選的呼聲高，國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時指出，黨內的協調整合工作，不至於走到初選，大家可以放心，但也要考慮李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，「你看我講得這麼白」。國民黨組發會主委李哲華事後澄清，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。

對此，吳宗憲說，這個還沒有做好這樣的協調，目前還沒有所謂的已經確定要徵召誰這個狀況出現，如果說知道的話，至少在中常會也會知道，但是目前在中常會也沒有聽說有這件事情。

至於其他縣市，黨中央是否有決定由誰出線的最後期程，吳宗憲表示，目前黨中央並沒有一個既定的期程，目前黨中央只有一個做法，就是任何地方只要有兩個以上的同黨候選人出來競爭，那就是協調，鄭麗文也再三說，「協調、協調，再協調，盡力的去協調」，真的協調不成的話才會走向初選，所以希望所有的黨員同志在爭取候選人位置的時候，盡量都能夠以協調的方式來解決。

吳宗憲說，鄭麗文已經多次公開的說明，國民黨是一個團結的政黨，各個候選人之間也不會有所謂的惡性的競爭，我們都是戰友，每個候選人都有這樣的高度與格局，那接下來就是服從黨中央的要求，鄭麗文的要求就是協調、協調，再協調，真正協調不成的時候就走向一個公平的機制，然後來完成到底是由哪一位候選人出線的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法