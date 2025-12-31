為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    腹肌有八塊！「黃國昌寫真集」登Google熱搜 拍攝花絮曝光

    2025/12/31 15:58 即時新聞／綜合報導
    黃國昌在影片中曝光寫真集拍攝花絮。（取自黃國昌YT）

    黃國昌在影片中曝光寫真集拍攝花絮。（取自黃國昌YT）

    今天（31日）是2025年最後一天，民眾黨主席黃國昌選在今日推出個人寫真集，引發熱議。今日他在社群PO出自己減重一年的紀錄片，並附上拍攝寫真集花絮，消息一出，「黃國昌」、「黃國昌寫真集」等相關關鍵字立刻衝上熱搜。

    黃國昌今日在臉書分享他於YouTube發布的減重紀錄片。黃國昌在紀錄片中敘述，過去自己常常「鹹酥雞+啤酒」做消夜，他當時去找館長測試時，自己體重達94.8公斤，體脂肪31.9%，身體年齡達66歲。而在這一年中，他完全戒掉鹹酥雞，也認真吸收健康知識，終於換來健康身材。

    此外，在影片中，也附上拍攝寫真集花絮。黃國昌解釋，當然第一要點還是要讓老婆開心，如果老婆不開心，根本不會想練。黃國昌還透露，有記者私下問他有沒有打瘦瘦針？他強調，沒有覺得瘦瘦針不好，但他認為，他現在因為運動，整個人更有活力、精神的感覺，絕對不是靠打針、吃藥可以達成。

    目前關鍵字「黃國昌」、「黃國昌寫真集」等關鍵字，都高居Google搜尋趨勢前10名，黃國昌YouTube影片發布後，3小時內有超過6萬次點閱，臉書相關貼文則突破3萬人點讚，有超過2000則留言。顯示他成功靠「寫真集」議題吸引到一波關注。

