共軍軍演期間先別來台？ 日議員曝此時更該持續交流原因 網淚推

日本議員上畠寬弘認為，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。（圖擷自上畠寬弘IG）

中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，對台實施封港封控，發射實彈落在我24浬線周邊，引發鄰國關注，有網友喊話日本人這段期間先不要來台灣旅遊，避免發生意外。不過，日本議員上畠寬弘則回應，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。

日本神戶市議員上畠寬弘Threads有網友喊話，近日中共軍演，為了安全起見，希望日本人暫時不要來台灣旅遊。不過上畠寬弘則持不同看法，他回應：「我理解您細心的關懷與用心良苦的提醒，然而，我認為在目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣。」

上畠寬弘認為，日本外務省目前未針對台灣發布旅遊警示，反而是對中國提出危險提醒，中國在台灣周邊進行的軍事演習，過去已多次反覆出現，台灣、日本以及國際社會皆以冷靜態度掌握局勢，並持續進行監控與嚇阻。在台灣，社會機能、觀光活動與日常生活並未出現停擺的事實。

上畠寬弘強調，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現，若過度自肅、過度退縮，反而可能正中中國愚蠢且短視的盤算。上畠寬弘重申，今後也將持續以行動，清楚表明不讓日台之間的人員交流、經濟往來與觀光活動中斷的立場。

貼文曝光，吸引大批網友留言狂讚：「同意議員!!!!! 真的不要被一些奇怪的資訊影響」、「冷靜、又有清晰的思辨能力，還有毅力減肥成功，又愛台灣，最近有點想去神戶了」、「謝謝議員仗義直言，昨晚我走在寧夏夜市與中山站西門商圈一樣看到許多觀光客來台旅遊，謝謝您台日友好」、「多謝議員。我們都還在普通正常過生活」。

