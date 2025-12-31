為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共軍軍演期間先別來台？ 日議員曝此時更該持續交流原因 網淚推

    2025/12/31 16:00 即時新聞／綜合報導
    日本議員上畠寬弘認為，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。（圖擷自上畠寬弘IG）

    日本議員上畠寬弘認為，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。（圖擷自上畠寬弘IG）

    中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，對台實施封港封控，發射實彈落在我24浬線周邊，引發鄰國關注，有網友喊話日本人這段期間先不要來台灣旅遊，避免發生意外。不過，日本議員上畠寬弘則回應，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。

    日本神戶市議員上畠寬弘Threads有網友喊話，近日中共軍演，為了安全起見，希望日本人暫時不要來台灣旅遊。不過上畠寬弘則持不同看法，他回應：「我理解您細心的關懷與用心良苦的提醒，然而，我認為在目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣。」

    上畠寬弘認為，日本外務省目前未針對台灣發布旅遊警示，反而是對中國提出危險提醒，中國在台灣周邊進行的軍事演習，過去已多次反覆出現，台灣、日本以及國際社會皆以冷靜態度掌握局勢，並持續進行監控與嚇阻。在台灣，社會機能、觀光活動與日常生活並未出現停擺的事實。

    上畠寬弘強調，正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現，若過度自肅、過度退縮，反而可能正中中國愚蠢且短視的盤算。上畠寬弘重申，今後也將持續以行動，清楚表明不讓日台之間的人員交流、經濟往來與觀光活動中斷的立場。

    貼文曝光，吸引大批網友留言狂讚：「同意議員!!!!! 真的不要被一些奇怪的資訊影響」、「冷靜、又有清晰的思辨能力，還有毅力減肥成功，又愛台灣，最近有點想去神戶了」、「謝謝議員仗義直言，昨晚我走在寧夏夜市與中山站西門商圈一樣看到許多觀光客來台旅遊，謝謝您台日友好」、「多謝議員。我們都還在普通正常過生活」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播