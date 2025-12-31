諷黃國昌寫真集是「壓軸笑話」、年度最墮落人物 詹凌瑀：人格脫得這麼乾淨

黃國昌貼上減重前後身材。（取自黃國昌臉書）

今天（31日）是2025年最後一天，民眾黨主席黃國昌選在今日推出個人寫真集，引發熱議。媒體人詹凌瑀今日在臉書發表「2025封關盤點」，表示今年度最墮落政治人物「非黃國昌莫屬」，她還表示，黃國昌今天推出的寫真集更是今年的「壓軸笑話」。

詹凌瑀表示，今天是2025年的最後一天，回顧這一年台灣政壇的荒謬劇，如果要頒發一座「年度最佳墮落獎」，除了黃國昌，她想不到第二人選。

詹凌瑀指出，這一年大家見證了昔日的「戰神」如何一步步活成自己曾經最討厭的模樣。首先是淪為政治狗仔，格調全無，嘴上喊著居住正義、司法改革，私底下卻被踢爆組織狗仔隊偷拍政敵。「把徵信社的手段拿來當政治攻防的武器，這不是監督，這是下流。」

其次，成立「凱斯國際」，收錢辦事。詹凌瑀表示，「凱斯國際」的成立，徹底撕下了清高的假面具。一手拿著麥克風罵人，一手成立公司收錢辦事。原來所謂的揭弊，背後都有標價；原來正義的秤砣，是用金錢來衡量的。

再來是「為了藍白合，膝蓋軟得徹底」。詹凌瑀指出，黃國昌為了政治紅利，跟國民黨眉來眼去早就不是新聞。從原本的誓不兩立，到現在為了藍白合甘願當小弟，昔日的骨氣在哪裡？現在的黃國昌，只剩下滿滿的算計。

最後，詹凌瑀表示，最讓人噴飯的，是今天的壓軸笑話，黃國昌的「個人寫真集」。她表示，對於黃國昌自比「新北消防猛男月曆」，她表示：「拜託，人家消防員是『出生入死』救火，你是『出賣靈魂』玩火，這到底哪來的自信可以比？」

她最後也諷刺，想想也對，這本寫真集絕對值得出。畢竟黃國昌在2025年把自己的「人格」脫得這麼乾淨、這麼赤裸，確實比猛男秀還要重口味。

