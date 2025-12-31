為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨立書店經營艱難 高市議員參選人提解方

    2025/12/31 15:12 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員參選人薛兆基關注獨立書店經營困境。（薛兆基提供）

    高市議員參選人薛兆基關注獨立書店經營困境。（薛兆基提供）

    獨立書店經營艱難！民進黨高市議員參選人薛兆基提解方，包括盤點公有閒置空間提供低度租金、保留一定比例向在地獨立書店購書等，盼強化在地文化產業。

    薛兆基在作家凌煙、同樣是作家的牽手蘇士雅陪同下，近期持續走訪書是窩、白鷺鷥、自由練習等獨立書店，注意到許多獨立書店努力撐起閱讀、公共討論與地方記憶，卻也同時承受高租金、低利潤與人力壓力。

    他分析文化政策若仍停留在一次性補助、短期活動，無法真正降低營運風險，等同要求文化工作者自行承擔所有成本，這模式實在難以讓文化永續。

    薛兆基認為文化政策須從制度面出發，包括盤點公有閒置空間，提供低度租金或長期穩定使用權，讓書店能安心經營；同時檢討現行法規，讓書店兼辦講座、閱讀活動或小型展演時，不再反覆卡關於行政程序。

    在經營層面，政府不能只是旁觀者，應成為文化產業的第一個穩定客戶，探討透過公部門採購機制，保留一定比例向在地獨立書店購書，讓政策資源真正回流地方。

    他也提到文化幣、閱讀券等機制，若無法有效導流至實體書店，最終只會淪為帳面數字，失去政策初衷。

    薛兆基建議，相關單位或許可就「購買文化服務」方式，支持書店成為社區閱讀據點、公共議題交流平台，讓文化參與回到日常生活，而非一年一度的節慶活動。

    高市議員參選人薛兆基關注獨立書店經營困境。（薛兆基提供）

    高市議員參選人薛兆基關注獨立書店經營困境。（薛兆基提供）

