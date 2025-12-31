開箱隨身幸運物「戰貓幣」超吸睛 邱議瑩:好姐妹蕭美琴送的

邱議瑩今PO「開箱隨身小物」影片，曝光平安符、高雄熊遮陽帽等隨身小物，最吸睛的是枚「戰貓幣」。（邱議瑩團隊提供）

民進黨高雄市長參選人邱議瑩今PO「開箱隨身小物」影片，曝光平安符、高雄熊遮陽帽等隨身小物，最吸睛的是枚「戰貓幣」，她表示是好姐妹蕭美琴送的。

邱議瑩說明，這枚戰貓幣是副總統蕭美琴副擔任駐美代表時親自設計製作、回贈友人的限量紀念幣，能獲得相當珍貴；戰貓幣正面以蕭美琴個人形象「戰貓」為主視覺，搭配「和平、力量、韌性」等字樣，背面則是具有歷史意義的雙橡園浮水印，當時在台灣引發熱烈討論。

她強調，戰貓幣是她「隨身不離」的幸運物，每次看到硬幣上這隻「有點派、但充滿力量的貓」，都能提醒自己保持堅定，也為自己注入滿滿能量。

邱議瑩認為「戰貓幣」不只象徵兩人深厚的情誼，也代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢，她也期許自己能像戰貓一樣，「溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出」。

邱議瑩隨身小物中有枚「戰貓幣」。（邱議瑩團隊提供）

邱議瑩曝光隨身小物「戰貓幣」，凸顯與副總統蕭美琴的姊妹情誼。（邱議瑩團隊提供）

