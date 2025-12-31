「動保法」修法擇期再審 立院要求2週內農業部提建議版本

農業部長陳駿季。（資料照）

立法院經濟委員會今日審查38位朝野立委所提「動物保護法部分條文修正草案」，條文包含動物權認定、動物保護警察、飼主責任、虐待防治等多個面向。不過，礙於該法主管機關農業部所提修法版本去年送進行政院後，迄今仍未審核完畢，因此國民黨籍委員會召委楊瓊瓔要求，農業部2週內整合委員提案與修正動議，提出農業部建議版本後，擇期再審。

委員會今日首先進行約2小時宣讀修正條文，並進入逐條審查。楊瓊瓔在會中呼籲，行政部門應儘速檢視38位委員所提版本，並儘快提出院版草案。

請繼續往下閱讀...

農業部長陳駿季說明，農業部所提「動保法修正案」版本已完成行政院審查，但還差最後一步的院會沒有通過，正積極與政院協商，盼盡速排入院會。他強調，農業部版本去年就送入政院審核，因此內容並不包含後續立委所提版本，只要委員會取得共識，都會將相關建議納入。

無黨籍立委陳超明建議，目前各版本非常多，他認為先等到行政院版本進來後，再來討論「動保法部分條文修正」才會比較完整。

朝野立委在第二條文中提出設置動物警察、專責動物保護機關等，協助動物保護各項工作。陳駿季表示，「動保法」的主管機關是農業部，民進黨立委蘇巧慧提案設置動保警察，但其主管機關可能會有改變，由於警察業務已經很多了，若再設置動保警察恐在人力上造成困擾，建議先不要納入動保警察。

陳駿季進一步舉例，除了屏東縣有把動保和防疫人力分開外，其他縣市則是合在一起，他傾向將防疫、動保人力分開，全國各縣市也提出想新增約70多位動保、防疫人員，農業部之後會將會積極協助爭取補足人力。

此外，陳駿季提及，除了動保警察外，農業部也希望設置類似消保官的「動保官」，當有一些爭議時可以在動保官層級來進行協商；不過，立委洪孟楷表示，部長想設置動保官，但其規劃、做法在哪裡？政院版本卻還沒有出來，該如何討論，看能不能透過附帶決議要求農業部在三個月內提出動保官的規劃、時程、人力配置。

最後，會議主席楊瓊瓔裁示，責請農業部以2週的時間，就38位委員提案與修正動議並提出農業部的建議版本到經濟委員會，下次會議將直接逐條討論，擇期再審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法