新年好消息！ 跨部會協調達成共識 國軍澎湖士官兵地域加給不調降

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇31日召開協調會，成功與行政院、國防部達成共識，在今年最後一天爭取到澎湖士官兵地域加給不調降。（王定宇辦公室提供）

2026迎接倒數！針對多方關切國軍澎湖官士兵每月地域加給屆滿調降2千餘元，立法院國防委員會民進黨籍召委王定宇在接獲澎湖縣長陳光復為駐地官兵反映後，今（31）日邀集行政院人事行政總處、主計總處、國防部資源規劃司及陸軍司令部等單位，召開跨部會協調，圓滿解決。

據了解，澎湖官兵原核定的地域加給每月9790元，將於2025年12月31日屆滿，自2026年1月1日起，除虎井駐地外，其餘澎湖官兵地域加給將調降回每月7700元，恐影響澎湖駐地官兵權益和士氣，也引發多方關切。

請繼續往下閱讀...

王定宇今天找開協調會，邀集行政院人事總處、主計總處，以及國防部資源規劃司及陸軍司令部等單位，經充分協調討論後，趕在2025年最後一天達成共識，確認澎湖官兵地域加給於2026年度全面維持每月9790元，確保官兵權益不受影響，讓國軍弟兄姊妹能安心投入戰備任務。

王定宇發布新聞稿強調，當前區域安全情勢嚴峻，國軍正面臨「立即備戰操演」等高強度任務，而澎湖正是國家防衛體系中不可取代的第一線前沿。相關政策必須及時到位，才能穩定戰備與士氣。

王定宇也對陳光復即時反映駐地官兵心聲表達感謝，同時也感謝行政院、國防部等相關單位的配合，共同守護站在第一線的國軍弟兄姊妹權益。

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇31日召開協調會，成功與行政院、國防部達成共識，在今年最後一天爭取到澎湖士官兵地域加給不調降。（王定宇辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法