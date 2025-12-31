為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌質疑陳菊1年沒上班違法 監察院：事、病假另計

    2025/12/31 14:23 記者陳彩玲／台北報導
    民眾黨立委黃國昌質疑，監察院院長陳菊為何可以持續請假。（記者陳彩玲翻攝）

    立法院司法法制委員會今排審「政務人員法草案」，民眾黨立委黃國昌表達認同，並質疑監察院院長陳菊為何可以持續請假，此部分需要有專法規範。對此，監察院人事室主任劉佳慧回應，陳菊公職資歷長，一年有30天休假，且事、病假另外計算，要先扣除2年得以請假的時數，才會進入延長病假計算，一切均照請假規則進行。

    今早委員會中，黃國昌提出《公務人員請假規則》第5條，「公務人員請延長病假或因公傷病請公假已滿規定期限仍不能銷假者，應予留職停薪。留職停薪日起已逾一年仍未痊癒者，應依法規辦理退休、退職或資遣。但其留職停薪係因執行職務且情況特殊者，得由機關長官審酌延長，延長以一年為限。」

    黃國昌認為，陳菊從2024年12月請假，迄今已超過1年，生病請假人之常情，希望她早日康復，但國家必須要有制度，並質問目前政務官請病假最長可以多久？對此，銓敘部長施能傑回應，根據請假規則，可以把休假請完，包括扣除事、病假後，2年內可以請1年延長病假，至於實際個案監察院才了解。

    黃國昌則不滿質疑，「特休也要放進去？我是法律人，已聽不下去，病假就病假、事假就事假、休假就休假，陳菊之前住院是以事假名義嗎？」要求監察院代表解釋，究竟當時如何請假？

    劉佳慧出面說明，根據公務人員請假規則規定，因重大傷病非短期間所能治癒者，在核給的病假、事假、休假均請畢後，2年內不能請超過1年延長病假，陳菊的公職資歷長，休假部分有30天，所有假別加總，原則上1年可以請65天，也就是說，今年1月開始，可以先請完65天的事假、病假、休假，才會進入延長病假計算。

    劉佳慧強調，公務人員都是依請假規則請假，陳菊比照辦理，會視她今年度事、病、休請完，以及明年事、病、休請完，在2年內不得延長1年情況下，請完延長病假，一切均依規則進行。

