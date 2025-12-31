馬英九三中案二審無罪 高檢署研議上訴

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，檢方上訴。高等法院今宣判駁回上訴，3人維持無罪；高院認定檢察官所提證據不足證明被告3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，檢察官上訴，為無理由，應予駁回。高檢署得知判決結果後表示，將研議提起上訴。

北檢認為馬英九、張哲琛、汪海清等3人賤售中視、中影、中廣等案，多次違反程序、低價賤賣資產、設計不合理交易，造成中投72億9000多萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪起訴，但一審3人均無罪，檢方提起上訴。

請繼續往下閱讀...

三中案已纏訟7年，高等法院審理3年多以來，馬英九、張哲琛、汪海清均辯稱無罪。高院今年9月5日由高檢署先進行結辯，重砲批評一審判決荒謬，當庭建請高院改判馬等3人有罪。高院9月8日傳喚馬等3人進行言詞辯論，均做無罪答辯。

高院認為，中投公司於交易前經內部評估程序，並請會計師就交易價格合理性表示意見，後經董事會追認議案，尚難認違反內控規定；依相關證人證述，中影公司股權交易當時並無其他買家，難認馬英九擇定郭台強為買家。

高院說明，中影公司股權價格是依卷內事證顯示中投公司經理人就中影公司資產評估確有依據，且不動產利潤分享機制應有實現可能，其他相關約款綜合觀難認有損及相關股東權益之不利益情事。

至於中視公司案，法院認定原是長期投資，後變債權問題，兩者性質不同，過程簽新協議、信託契約，程序無違法，方案也由公司經理人一同規劃，交易雙方各謀己利談判，難認被告張哲琛、汪海清違背常規交易。

高院認為，雖然中廣公司是華夏公司所持有的長期投資，但華夏公司非中投公司內部單位，應遵守處分華夏公司取得處分程序等內控規定者為華夏公司董事及經理人，而非被告張哲琛、汪海清；雖交易前未經會計師出具合理性意見書確有疏漏，但並非張哲琛、汪海清責任範圍，難認違反營業常規。

針對中影、中視、中廣公司的司股權認定或交易價格，高院審理後認定，檢方就三中公司交易案所提相關事證，未能使本院信其主張形成確有該等損害之心證，無從對被告馬英九等3人為不利認定，所提證據不足證明被告3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，檢察官上訴，為無理由，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法