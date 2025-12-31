中市綠營議會黨團幹部出爐 總召周永鴻:明年任務就是輔選何欣純

2026年民進黨中市議會黨團總召為周永鴻。（記者蘇金鳳攝）

明天就是2026年，民進黨中市議會黨團幹部名單也出爐，正國會的黨團總召周永鴻經過多日徵詢，邀請何文海、新系施志昌、英系陳俞融擔任3位副總召，幹事長、書記長則分別是由正國會的江肇國、蔡耀頡擔任；周永鴻表示，明年的任務，就是擔任中市長參選人何欣純的前鋒及後盾，輔選何欣純選上市長，讓被提名的議員紅不讓。

民進黨中市議會2025年的總召為王立任、2位副總召為張芬郁、張家銨、幹事長林祈烽、書記長張玉嬿，2026年則協調由正國會的周永鴻擔任總召，王立任在12月11日交接給周永鴻，周永鴻25日正式就任為2026年總召。

周永鴻在就任後陸續徵詢黨籍議員擔任黨團幹部的意願，不過，由於明年就是市長及議員改選年，很多議員都要回選區全力衝刺，不只要拼初選，還要拼大選，同時還必須考量到縣市及各派系的平衡，較費點心力。

周永鴻表示，過去黨團副總召有2位，2026年再增加1位，分別是何文海、新系施志昌、英系陳俞融，幹事長、書記長則分別是由正國會的江肇國、蔡耀頡擔任。

周永鴻強調，由於2026年是選舉年，他的任務就是監督好市政顧好議會，並且擔任中市長參選人何欣純的前鋒及後盾，輔選市長及讓議員選舉紅不讓。

