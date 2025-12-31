鄭麗文自稱「中國人」 國台辦呼應：兩岸都是中國人

中國國台辦發言人張晗今日聲稱，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，誰也否認不了。（翻攝自直播）

國民黨主席鄭麗文日前與東吳大學生交流時表示，在台灣講「我是中國人」就要背負不知何處來的「原罪」，這是民進黨30年來惡意操作的結果。中國國台辦發言人張晗今日評論此事時稱，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，誰也否認不了；立委痛批，台灣中國一邊一國，台灣人不是中國人，國台辦不要在那混淆。

鄭麗文22日在東吳大學受邀與同學面對面，講述「國民黨的改革與青年參政之路」，並回答提問。面對東吳大學政治系副教授陳方隅提問時「中國人」相關概念時，鄭麗文直球對決回應說，「我是中國人，我從來沒有否認。」

鄭麗文說，「我是中國人，我從來沒有否認，為什麼中國人會變成在你眼中不需要說明跟解釋，自然而然就是醜惡的敵人呢？這才是今天的問題」、「「講『我是中國人』就要背負著一個不知道哪裡來的原罪，這是過去30年來民進黨所惡意操作出來的」。

對此，張晗在國台辦例行記者會回應媒體提問時宣稱，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，這是歷史事實、文化認知、基因遺傳、法理現實，誰也否認不了。

張晗說，民進黨當局出於謀獨本性，處心積慮操弄「去中國化」，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。台灣各界對此抗議抨擊聲音不斷，民進黨當局的政治操弄注定枉費心機，不會得逞。

民進黨立委王美惠受訪反批，鄭麗文是國民黨主席，站台灣這塊土地，在那講「我是中國人」，結果被國台辦拿來利用宣傳，你對得起早期來台、捍衛中華民國的國民黨人嗎？

王美惠批評，台灣中國一邊一國，台灣人不是中國人，國台辦不要在那混淆。鄭麗文擔任黨主席後，發言盡是講中共愛聽的，一心一意想去北京見習近平，心中還有中華民國嗎？

