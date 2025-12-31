為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    將推寫真集！黃國昌曬減重後巨大變化 網嘆：寧見你心腸變好

    2025/12/31 13:44 即時新聞／綜合報導
    黃國昌貼上減重前後身材。（取自黃國昌臉書）

    黃國昌貼上減重前後身材。（取自黃國昌臉書）

    民眾黨主席黃國昌日前宣布將在今日發布「個人寫真集」引發熱議，今日他在YouTube發表過去一年來認真減重成功的紀錄片，引發不少網友稱讚，但也有網友嘆道：「我願看到你心腸變好。」

    黃國昌今日在臉書分享他於YouTube發布的減重紀錄片。黃國昌在紀錄片中敘述，過去自己常常「鹹酥雞+啤酒」做消夜，他當時去找館長測試時，自己體重達94.8公斤，體脂肪31.9%，身體年齡達66歲。而在這一年中，他完全戒掉鹹酥雞，也認真吸收健康知識，終於換來健康身材。

    黃國昌在臉書中表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有他的教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄自己體脂超標數字的小編。而這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，他也獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。

    黃國昌貼文發布後，網友紛紛稱讚：「國昌哥哥好帥，腹肌有8塊」、「五官變得好立體」、「果然變型男了」、「佩服」、「一年就這樣，超猛的耶」；但也有一名網友留言：「我寧願看到你心腸變好」，獲得數百人點讚。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    黃國昌YT影片記錄自己減重過程。（取自黃國昌YT）

    黃國昌YT影片記錄自己減重過程。（取自黃國昌YT）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播