將推寫真集！黃國昌曬減重後巨大變化 網嘆：寧見你心腸變好

黃國昌貼上減重前後身材。（取自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌日前宣布將在今日發布「個人寫真集」引發熱議，今日他在YouTube發表過去一年來認真減重成功的紀錄片，引發不少網友稱讚，但也有網友嘆道：「我願看到你心腸變好。」

黃國昌今日在臉書分享他於YouTube發布的減重紀錄片。黃國昌在紀錄片中敘述，過去自己常常「鹹酥雞+啤酒」做消夜，他當時去找館長測試時，自己體重達94.8公斤，體脂肪31.9%，身體年齡達66歲。而在這一年中，他完全戒掉鹹酥雞，也認真吸收健康知識，終於換來健康身材。

黃國昌在臉書中表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有他的教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄自己體脂超標數字的小編。而這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，他也獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好。

黃國昌貼文發布後，網友紛紛稱讚：「國昌哥哥好帥，腹肌有8塊」、「五官變得好立體」、「果然變型男了」、「佩服」、「一年就這樣，超猛的耶」；但也有一名網友留言：「我寧願看到你心腸變好」，獲得數百人點讚。

黃國昌YT影片記錄自己減重過程。（取自黃國昌YT）

