澎湖軍公教離島加給9790元 115年確定照常實施

澎湖縣長陳光復北上跨部會協調，確定軍公教離島加給115年持續實施。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣軍公教人員離島加給9790元，確定於115年度持續實施。澎湖縣長陳光復今（31）日特別前往台北，經與立法委員王定宇及行政院人事行政總處、國防部資源規劃司、國防部陸軍司令部等相關部會共同協調後，終於確認此項加給將如期上路。

陳光復表示，澎湖軍公教離島加給是他對縣民的重要承諾。回顧爭取歷程，自2018年起即開始推動澎湖離島加給與金馬同級，直至2022年由時任行政院長蘇貞昌拍板定案。

陳光復特別強調，離島加給不僅僅是一項津貼，更是對駐守澎湖第一線國軍弟兄姐妹的支持與肯定。這些日夜守護國土、保衛國人安全的軍人們，在離島環境下克服生活不便、堅守崗位。離島加給正是政府對這些默默付出的國軍弟兄姐妹最實質的支持，讓他們能夠無後顧之憂地守護國家安全。

然而，近期因財政收支劃分法修正案，一度影響115年度加給核備進度，也讓前線人員權益面臨不確定性。為確保澎湖軍公教人員權益不受影響，陳光復今日北上協調溝通。在各相關部會的共同努力下，終於確認澎湖軍公教離島加給9790元將於115年照常實施，讓澎湖縣軍公教人員能夠安心。

陳光復特別感謝立法委員王定宇及行政院人事行政總處、國防部資源規劃司、國防部陸軍司令部等單位的協助與配合，讓此項攸關澎湖軍公教人員權益的政策得以順利推動。

澎湖為第一作戰區，國軍官兵捍衛澎湖安全有目共睹。（記者劉禹慶攝）

