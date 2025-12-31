為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖軍公教離島加給9790元 115年確定照常實施

    2025/12/31 13:42 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復北上跨部會協調，確定軍公教離島加給115年持續實施。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復北上跨部會協調，確定軍公教離島加給115年持續實施。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣軍公教人員離島加給9790元，確定於115年度持續實施。澎湖縣長陳光復今（31）日特別前往台北，經與立法委員王定宇及行政院人事行政總處、國防部資源規劃司、國防部陸軍司令部等相關部會共同協調後，終於確認此項加給將如期上路。

    陳光復表示，澎湖軍公教離島加給是他對縣民的重要承諾。回顧爭取歷程，自2018年起即開始推動澎湖離島加給與金馬同級，直至2022年由時任行政院長蘇貞昌拍板定案。

    陳光復特別強調，離島加給不僅僅是一項津貼，更是對駐守澎湖第一線國軍弟兄姐妹的支持與肯定。這些日夜守護國土、保衛國人安全的軍人們，在離島環境下克服生活不便、堅守崗位。離島加給正是政府對這些默默付出的國軍弟兄姐妹最實質的支持，讓他們能夠無後顧之憂地守護國家安全。

    然而，近期因財政收支劃分法修正案，一度影響115年度加給核備進度，也讓前線人員權益面臨不確定性。為確保澎湖軍公教人員權益不受影響，陳光復今日北上協調溝通。在各相關部會的共同努力下，終於確認澎湖軍公教離島加給9790元將於115年照常實施，讓澎湖縣軍公教人員能夠安心。

    陳光復特別感謝立法委員王定宇及行政院人事行政總處、國防部資源規劃司、國防部陸軍司令部等單位的協助與配合，讓此項攸關澎湖軍公教人員權益的政策得以順利推動。

    澎湖為第一作戰區，國軍官兵捍衛澎湖安全有目共睹。（記者劉禹慶攝）

    澎湖為第一作戰區，國軍官兵捍衛澎湖安全有目共睹。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播