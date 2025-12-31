為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    網友勸日客暫時別來台灣玩 日議員：持續交流才是守護自由民主

    2025/12/31 13:54
    有網友建議上畠寛弘「請日本的朋友們最近一個星期先暫時不要來台灣遊玩」，不過上畠寛弘回應表示，他能理解網友的關懷與提醒，但他認為日本國民「並沒有必要避免前往台灣」。（圖擷取自上畠寛弘「X」帳號）

    中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，知名的親台派議員、日本兵庫縣神戶市議員上畠寛弘也在社群平台Threads關心局勢，而有網友建議上畠寛弘「請日本的朋友們最近一個星期先暫時不要來台灣遊玩」，不過上畠寛弘回應表示，他能理解網友的關懷與提醒，但他認為日本國民「並沒有必要避免前往台灣」。

    有網友在上畠寛弘的貼文中留言表示：「請日本的朋友們最近一個星期先暫時不要來台灣遊玩，因為中國目前正在圍台軍演，我們台灣全民也都在備戰狀態，為了安全起見，希望日本的朋友們等中國軍演結束後，再來台灣遊玩。」

    上畠寛弘對此則回覆網友：「我理解您細心的關懷與用心良苦的提醒。然而，我認為在目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣。」上畠寛弘指出，日本外務省並未發布任何將台灣列為「危險」的旅遊警示，也沒有提出任何渡航自肅的要求；相反地，日本外務省目前是針對中國發布相關的危險資訊。

    上畠寛弘認為，中國在台灣周邊進行的演習，過去已多次反覆出現，台灣、日本以及國際社會皆以冷靜態度掌握局勢，並持續進行監控與嚇阻，在台灣，社會機能、觀光活動與日常生活並未出現停擺的事實，反而正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。

    上畠寛弘表示，隨時確認最新的安全資訊是非常重要的。但若過度自肅、過度退縮，反而可能正中中國愚蠢且短視的盤算。上畠寛弘強調，日本與台灣是共享自由、民主與法治價值的重要夥伴，更是如同家人般的存在，他今後也將持續以行動，清楚表明不讓日台之間的人員交流、經濟往來與觀光活動中斷的立場。

