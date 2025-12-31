力爭國民黨初選出線 劉和然：新北市政銜接不能有空窗、不容許實習

今（31）日市政行程中，劉和然受訪時再申，國民黨是民主政黨，提名應有公平機制，且新北市政銜接不能有空窗期。（記者黃子暘攝）

國民黨主席鄭麗文暗示將徵召台北市副市長李四川參選2026年新北市長選舉，力爭國民黨提名的新北市副市長劉和然則呼籲提名或協調應建立在「透明、公開、公平」的機制上。今（31）日市政行程中，劉和然受訪時再重申，國民黨是民主政黨，提名應有公平機制，且新北市政銜接不能有空窗期，新北不是跳板、不要「實習生」市長，參選人應對市政有深度了解。

被問及針對黨內初選一事，劉和然說，目標一定是2026年國民黨新北勝選，既已有目標，過程機制一定要公平，再者是要團結，無論是中央與地方，或中央與立法院之間的關係也好，希望國政、市政順利推動；市民期盼的穩定節奏，不可因選舉被打亂，除大建設之外，「如何讓捷運準點、讓每個路燈是亮的、路是平的」，這些都是市民需要的小確幸。

劉和然指出，市政沒有銜接空窗期，也不是實習場域，參選人要對市政有深度了解、對市民有同理心，以及要有解決問題的勇氣，才有利新北市未來發展。

劉說，並非針對特定參選人，也非只限於新北市，有部分政治人物參選想得都是下一次選舉，這不利於國家、城市的長治久安，他從基層一步一腳印上來，希望城市永續、國家持續進步，要深度了解城市，否則都是做表面功夫，「解決問題的勇氣是很重要的，那很多的政治人物也有這樣的特質，可是我們不可否認也有很多人，他只是把這裡當作跳板，當作他自己實習的場域」，市政、國政是不容實習的。

