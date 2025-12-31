三中案二審仍判有罪 蔡正元：投降免談！絕不會對民進黨屈服

國民黨前立委蔡正元。（資料照）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，前立委蔡正元仍判刑3年6個月。蔡正元今日表示，就因為他不肯咬馬英九，後來一、二審都被判有罪，就連赴中20多次，也成為他上電子腳鐐的理由。他強調，會堅守崗位到最後一天，絕不會對民進黨有任何屈服、讓步，投降免談。

蔡正元表示，說他侵佔阿波羅公司的錢，但這間公司只有一個股東，就是蔡正元，也就是說阿波羅公司完全是他自己出資的，他自己的錢、沒有別人的錢。

蔡正元指出，他當年接手中影後，才發現虧損7億多元，他想辦法四處籌錢補洞，扛下這7億多元債務，當然是用自己的阿波羅公司來調度支出。

蔡正元說，他在馬英九執政期間，兩度獲不起訴處分，但蔡英文執政以後，當時的檢察總長邢泰釗開始「七弄八弄」，變成他有罪，當時的檢察官一直要他咬馬英九賤賣黨產，他不願意，且是他開價、馬同意，沒有賤賣的問題。

蔡正元表示，就因為他不肯咬馬英九，後來一、二審都被判有罪，就連赴中20多次，也成為他上電子腳鐐的理由。他強調，會堅守崗位到最後一天，絕不會對民進黨有任何屈服、讓步，投降免談。

