馬文君趁跨年突襲？鍾佳濱：眷改無限期都更恐燒上千億公帑

立法院民進黨團今天召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

立法院外交及國防委員會的國民黨籍召委馬文君，今（31）日下午將召集朝野黨團，協商由國民黨立委羅智強、許宇甄所提的「國軍老舊眷村改建條例修正草案」。民進黨團批評，若按馬文君所提版本，眷改將變成「無限期都更」，任何時期蓋的眷舍皆可由國家出資改建，國庫恐面臨上千億元損失。

「眷改條例」闖關在即，鍾佳濱今天在民進黨團記者會上說明，現行條文的適用範圍，僅限於民國69年12月31日之前興建的眷舍；換言之，民國70年至85年條例實施前的新建眷舍，原不納入改建範圍。羅智強提案版本刪除「民國69年12月31日」的期限，意圖將民國85年前新建的眷舍全數納入；而馬文君版本更移除「條例實施前」的限制，主張只要有改建必要的眷舍，國家皆應出資改建。

鍾佳濱提醒，國民黨過去經常使用黑箱議事，表面上協商羅智強的版本、暗地可能偷渡馬文君版。該修法等同將眷改變成「無限期都更」，什麼時候蓋的眷舍都可以納入，一旦破例，國庫的損失恐怕不只是千億元。

針對可能的財政衝擊，鍾佳濱引用國防部數據指出，目前眷改基金累積短絀已高達1055億元，現金雖有725億元，但仍須上繳國庫的欠款529億元。若為特定眷村破例，後續造成的各項支持，將持續如滾雪球般加重。

藍委力推眷改修法 鍾佳濱警告：國庫洞開與國家的大災難

鍾佳濱警告，若在1月2日的院會中表決通過上述修法，將是國庫的洞開與國家的大災難，呼籲國民黨別想再協商過水、蒙混過關，在跨年期間趁全民歡慶之際，假借公益與解決人民問題，而將國庫開大門。

