江啟臣：台中市長提名進度緩慢引發基層焦慮 黨中央不能小看

立法院副院長江啟臣已表態參選下任台中市長，並爭取國民黨提名。（資料照）

國民黨2026縣市長選舉佈局，六都除了要連任的台北和桃園外，僅剩台中、新北尚未提名。面對台中基層的焦慮，已宣佈參選市長的立法院副院長江啟臣今接受廣播專訪表示，目前台中的進度是相對比較沒有或緩慢的，這恐怕是焦慮的來源，「黨中央不能夠小看目前這樣的狀況」。畢竟現在對手已被提名，如何避免基層焦慮不安，不要讓對手去見縫插針，每分每秒都很關鍵。

盼黨中央「明快」處理提名

江啟臣坦言，基層的確會焦慮，尤其在黨內沒有辦法先定一尊的狀況底下，不管是支持者還是要選的人都在等待，甚至中間可能非常容易被人家見縫插針。他當然希望黨中央在處理這件事上能夠比較明快，讓支持者能夠很清楚知道接下來應該做什麼，比較容易能夠凝聚大家的力量。

請繼續往下閱讀...

主持人詢問，台中市長盧秀燕現在和江啟臣、也表態參選的黨內立委楊瓊瓔都是維持「等距」，互相與兩人同台，江心裡會有什麼期待嗎？江回答，一定是期待每個人都支持他，但別人要怎樣反應他也只能尊重，自己還是盡全力去爭取內部的提名。

江啟臣說，目前台中的進度是相對比較沒有或緩慢的，這恐怕也是焦慮的來源。他相信黨中央和黨主席有他的一些判斷，作為黨員在內部也不方便置喙什麼，但基層的焦慮不安如何避免，不要讓對手去見縫插針，畢竟現在對手已經徵召提名，每一分每一秒都是很關鍵的。「黨中央不能夠小看目前這樣的狀況，在整個台中市未來的提名上，到目前並沒有任何明確的訊息或進展的時候，你說他們（支持者）會不焦慮嗎？他一定是焦慮的」。

主持人追問，盧秀燕被稱為市長媽媽、全民市長，那江啟臣是否被稱做「台中第一美男子」？ 江啟臣說，對他而言，就是台中市長，台中市是大家的，他就是這個城市的服務者，市民與市長之間應該是一個大家庭的關係，也是夥伴的關係，共同為這個城市努力，至於前面大家要怎麼樣形容你，那是市民的感受，而不是他自己要形容自己是什麼市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法