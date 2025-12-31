為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    讓2026加薪減稅快上路！ 賴清德跨年喊話立院：儘速審預算

    2025/12/31 11:29 記者陳昀／台北報導
    賴總統再次喊話立法院速審明年度總預算。（資料照，總統府提供）

    賴總統再次喊話立法院速審明年度總預算。（資料照，總統府提供）

    2025年進入尾聲，賴清德總統今在臉書分享2026年即將上路的新制與福利，重申新的一年不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策；賴再次喊話，期待立法院儘速完成明年度總預算審查，讓福國利民的政策得以盡快上路。

    賴清德表示，新的一年，我們不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善，感謝行政院長卓榮泰及行政團隊的用心規劃。

    不過，賴清德也提到，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，我們也期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

    回顧過去一年，賴清德說，台灣面對諸多挑戰，但我們始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，我們也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。

    賴清德最後表示，新的一年，讓我們彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂。

