揭中共軍演真正目的！ 聲量看政治：國民黨一貫策略將再也走不通

中共無預警對台發動「正義使命–2025」軍演，引發國際社會高度關切。臉書粉專「聲量看政治」指出，國民黨長期靠模糊策略拖延表態的做法已面臨瓶頸，隨著國際形勢與中國內部壓力升高，灰色地帶正迅速壓縮，過去中美兩面討好的可能性將失效。分析直言，一如國民黨主席鄭麗文將立場帶向統促黨，未來「維持現狀」的空間不復存在，世界將要求台灣直接表態，所有人都得明確回答「到底該選哪邊？」

「聲量看政治」今日發文表示，此次軍演目前仍屬心理戰與認知操控，然而這只是前菜，預計明年2月14日後，真正的現實壓力將加速逼近，台灣勢必面臨更直接的表態與行動選擇。屆時，模糊空間將大幅縮小，國內外局勢也將進入全新的考驗階段。

文中直言，觀察社群，尤其是threads的操作，會發現如今開始會有人散布懷疑論，質疑台灣為什麼要挑釁「左岸」、質疑台灣為什麼要戰爭，明明白白的網軍操作，目的是讓台灣人被不安感籠罩包圍。

這種心理戰效果是要讓台灣人因追求安全感而放棄思考，使社會判斷力趨於麻痺。一旦進入明年二月中旬以後，國際社會與中國都將開始要求台灣用實際行動證明立場，社會將被現實推著往前走，所有人都得明確回答「到底該選哪邊」，再繼續模糊已來不及。

粉專指出，過去國民黨這種靠模糊策略拖延表態來換取空間的政黨，這套做法很快就會碰到現實的牆。隨著國際形勢和中國內部壓力升高，這種灰色地帶的表態壓力正在被壓縮，很多曾經不需要明講的選項，未來都會被世界要求直接表態。已經快要沒有「維持現狀」的表態空間，一如鄭麗文現在把國民黨帶向統促黨的立場。舊國民黨這種想要中美兩面討好的可能性，明年之後將再也走不通。

粉專表示，資訊戰與假新聞充斥的環境下，台灣社會已經開始出現一種「什麼都不信、什麼都不想管」的冷感現象。這正是心理戰的真正殺傷力，「不是要你換立場，而是要你對本土陣營的努力完全無感，最終讓社會失去集體抵抗能力」，但未來的局勢會強迫大家重新面對選擇題。一旦外部壓力加大，「冷感」會變成社會最大的罩門。失去動員力、缺乏信任感的台灣，將很難組織有效的防禦與國際連結，這是不得不警覺的現實。

「聲量看政治」最後強調，國際情勢已逼近，台灣必須認清只有願意主動行動、表態承擔的人，才有機會決定未來命運。在局勢強迫大家重新面對選擇題的當下，剩下的人只能被動接受現實分界線帶來的淘汰，時代將不會等人。

