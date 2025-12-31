為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    共軍空拍101？ 他曝同視角空拍圖打臉：名人、網紅睜眼說瞎話

    2025/12/31 14:56 即時新聞／綜合報導
    杜奕瑾也PO出自己昨日曾貼出的照片，表示是自己親飛實拍：「剛好這個角度，我出國也剛從空中拍過，放上來給大家看真實的台灣與比例，漂亮多了。」（左取自央視影片，右取自杜奕瑾臉書，本報合成）

    中國29日宣布大規模圍台軍演，中國官媒《央視》釋出數支軍演影片，挑釁意味十足，其中一段「共軍空拍台北101」受到最多人討論。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今日提出自己過去親飛實拍的照片打臉，並痛批部分名人、網紅「睜眼說瞎話」，繼續跟著解放軍恐嚇民眾。

    央視在微博先前PO出一段影片，影片中有一架中國無人機準備起飛的畫面，下一個鏡頭則是畫質不高色調灰白的畫面，可以看到畫面中是台北101與大巨蛋一帶的建築輪廓，中間還有一架飛機飛越台北上空，影片左下角顯示「01：41：58」至「01：42：05」的時間標示，挑釁台灣意味非常濃厚。

    影片PO出後引發討論，有人認為是真的，也有人認為是台灣的監視器畫面後製生成。

    杜奕瑾今日在臉書發文表示，淡水河口到101的天際線角度跟碧山巖差很大，不管用軍規還是超長焦、從淡水河口都拍不到跟碧山巖一模一樣的天際線。除非拿碧山巖的監視器P圖。他指出，部分名人、網紅還可以睜眼說瞎話硬拗，繼續跟著解放軍恐嚇。「以為大家都沒玩攝影？不懂軍規鏡頭？」

    杜奕瑾也PO出自己昨日曾貼出的照片，表示是自己親飛實拍：「剛好這個角度，我出國也剛從空中拍過，放上來給大家看真實的台灣與比例，漂亮多了。」

