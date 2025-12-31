中國未宣布軍演結束 管碧玲：應變中心維持開設

管碧玲指中國未宣布軍演結束，應變中心維持開設。圖為海巡署監控中國海警船。（海巡署提供）

中共解放軍29日宣布「圍台軍演」，30日實彈射擊，海委會主委管碧玲在臉書粉專連發6篇文稿，第一篇最短僅32字，昨晚第四篇最長破千字，從「嚴陣以待」到「軍演已經逐漸進入尾聲」，管碧玲強調，「除了東沙，台海與離島的中國海警船都已航離限制水域，持續由海巡艦艇監控遠離」，但「因為中國未宣布軍演結束」，應變中心維持開設。

管碧玲強調，「海巡具備成熟的灰色地帶應處能力」，全程依既定任務與法定職權執行勤務，「維持我方海域堅定的執法權」、「確保航行安全與民生秩序」、「防止灰色地帶行動升高為衝突事件」。

請繼續往下閱讀...

管碧玲指出，海巡署在30日清晨，掌握到中國海警船在第一射擊區與第三射擊區向外移動跡象，研判可能以此兩區實施試射，立即啟動漁船與航安保護措施，開始在此兩區一艘一艘掌握商、漁船動向，防範船隻誤入危險區域。

管碧玲表示，中國最後在第一射擊區與第三射擊區發射火箭砲系統達27次，海巡做了十分精確的研判，所以應處過程「未發生任何執法衝突或海上事故」、「未影響我方海域正常航行秩序」、「未讓軍事演習外溢成民生或外交事件」。

管碧玲強調，中國海警對台海的騷擾不是只發生在軍演，而是多方常態性的襲擾，海巡也不會在軍演後變輕鬆，對抗中國海警已經是海巡的日常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法