中共早已「把藍洗紅」 羅文嘉：國民黨決策高層已被成功擄獲

羅文嘉今強調，中共對台軍事威脅始終都在，而從國民黨近期的言論來看，共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，「把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線」。（資料照）

立法院程序委員會30日第五度聯手封殺攸關1.25兆元預算的「國防特別條例草案」，引起各界熱議。海基會祕書長羅文嘉今日（31日）在臉書發文強調，中共對台軍事威脅，75年來始終都在，而從國民黨近期的言論來看，共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，「把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線」。

羅文嘉細數中共過去對台文攻武嚇狀況，1949年，解放軍登陸金門遭擊退；1958年，砲擊金門，從連續兩個月彈如雨下，到單打雙不打，長達21年；1995年李登輝訪美，中共配合宣傳戰，開始以軍演模式恫嚇台灣；2000年，台灣第一次政黨輪替投票前三天，中共總理發表激烈言論，恐嚇台灣，意謂只要民進黨當選總統，戰爭就會發生。

直到2022年夏天，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共除了再度軍演恫嚇外，更新增常態性的灰色地帶軍機、軍艦擾台，迄今一年365天，沒有一天中斷。羅文嘉說，這不是偶發事件而是一條清楚的歷史脈絡，但國民黨主席與立委卻公開表示，這一切是賴清德總統「連累大家」，並在國會第五度阻撓國防特別預算付委審查。

羅文嘉認為，藍營這些言論與作為，顯然不是對歷史無知，而是共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，「把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線」。羅文嘉反問大家：「如果你是中共決策階層，用軍事行動侵佔台灣，或用統戰手段改變台灣，哪一種成本與風險比較低？那一種比較划算、比較有把握？答案其實很清楚。」

羅文嘉指出，軍演模式的目的，並不是真正的軍事作戰，而是更長期、低成本的政治作戰，用來瓦解對手的心防。中共兩天的軍演，如果這是一場力量拉扯，場域不在國境邊緣，也不在海峽上空，而是在台灣境內；從政治作戰的角度來看，是一場典型、看不見的無煙硝戰爭。

羅文嘉強調，這對台灣的意義是從過程中認識對手的戰略目標與戰術手段，並做所有該做的準備，同時也要清楚辨識「那些共軍還沒打過來就高調唱和或嘲諷的人與相關言論」。

