羅智強稱藍執政共機不過中線 吳思瑤：當年習近平是要斬首馬英九啊

吳思瑤強調，習近平2015年7月親自到內蒙古檢閱的朱日和系列軍演，出現台灣總統府建築，執行「斬首任務」作戰演練，「當年習近平可是要斬首馬英九啊」。（資料照）

立法院程序委員會30日第五度聯手封殺攸關1.25兆元預算的「國防特別條例草案」，羅智強質疑民進黨：「國民黨執政時中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國讓中共軍機軍艦越過海峽中線無力以對？就是賴清德！」民進黨立委吳思瑤質疑，羅智強口中說的「喪權辱國」根本就是自我介紹。

吳思瑤反問羅智強：「馬英九什麼時候守住了海峽中線？當年什麼都沒守住，讓秋海棠淪陷的，不正是國民黨嗎？」並列出數據，強調馬執政時期，依照中國軍方過去統計，2014平均1.5天就會軍演一次，而2015中共一年演習超過300次。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤強調，習近平2015年7月親自到內蒙古檢閱的朱日和系列軍演，出現台灣總統府建築，執行「斬首任務」作戰演練，「當年習近平可是要斬首馬英九啊」，而兩岸戰力消長，就是馬英九「失守」國防的惡果。

吳思瑤指出，馬英九任內是中國軍事預算成長最快的幾年，幾乎呈兩位數擴張，無視中共大肆擴張軍事投資，馬英九執政竟讓台灣大幅消減軍事投資，國防預算甚至低於GDP2%。敵長我消，敵強我弱，馬英九執政不負責任，讓兩岸國防發展急遽失衡，一來一往讓中國文攻武嚇實力驟升，在民進黨執政後加速投資，充實補強戰力缺口，才讓台灣有實力轉危為安。

吳思瑤提到，馬英九曾說「兩岸問題要聽習近平的」，現在國民黨主席鄭麗文聲稱「中共軍演是在保護台灣」，藍白為虎作帳，胳臂向外彎譴責自己政府，持續惡擋國防預算。她質疑：「這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法