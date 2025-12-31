委內瑞拉稱美對台軍售干涉中國內政 我反嗆委國政府「缺乏民意基礎」

外交部痛批委內瑞拉發表不實論述，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，並反嗆委內瑞拉應先檢視「自身缺乏民意基礎的統治正當性」。（資料照）

委內瑞拉外交部本月29日聲稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並引述「一中原則」否定台灣主權地位。對此，外交部今（31）日痛批委內瑞拉發表不實論述，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，並反嗆委國政府應先檢視「自身缺乏民意基礎的統治正當性」。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序，即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變前揭事實。

外交部建議委內瑞拉政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委國執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

外交部表示，台灣作為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。

