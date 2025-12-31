澎湖白沙鄉春節前普發現金1萬 114年12月16日前設籍都有

白沙鄉長宋萬富2任期滿，明年將投入縣議員選舉。（記者劉禹慶攝）

繼全國普發現金1萬元之後，澎湖縣白沙鄉研議農曆春節前普發現金1萬元，明（115）年1月白沙鄉代表會開會通過後，最慢在農曆春節前發放，落日條款訂於今（114）年12月26日提案日前，設籍白沙鄉民都有資格領取，預計符合資格鄉民約1萬人，經費約1億元。

白沙鄉是澎湖重要農漁重鎮，以盛產丁香、土魠、紫菜、牡蠣、哈密瓜及各種農漁作物聞名，算是富饒之鄉，並有旅外傑出鄉親林加由回饋鄉里基金挹注，白沙鄉庫至今年底經費結餘高達4億元，因此白沙鄉公所向代表會提案，原本每人普發現金5000元，鄉代會加碼5000元，總計10000元，將在明年1月臨時會拍板定案。

請繼續往下閱讀...

春節前夕白沙鄉民小確幸，鄉公所發放1萬元好過年，雖然一下子發放1億元，但白沙鄉公所表示，非常態性，未來是否繼續編列要由繼任鄉長及鄉代表會再行決議，因此不會衝擊縣庫結餘款項，影響未來鄉政推動；但白沙鄉代會大筆刪除鄉公所明年7000餘萬預算，涵蓋鄉長特支費、年終獎金、村里建設及補助經費，才是協調重點。

明年是選舉年，白沙鄉長及議員選舉異常激烈，鄉長宋萬富連任期滿，轉戰縣議員，與同派系魏睿宏議員搶奪票源；鄉長選舉則有鄉代會主席吳良添、鄉公所課員涂順欽、退休警察吳龍河表態參選，明年1月16日退休的鄉公所課長黃建化，也當仁不讓，退休後將宣布投入選戰。

宋萬富投入縣議員選舉，直接衝擊同派系議員魏睿宏票源。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法