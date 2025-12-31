為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    他幫葉元之徵求助理 慘被網友狠酸：會被霸凌嗎

    2025/12/31 10:28 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委葉元之深陷職場霸凌爭議，網路上竟疑似有他以前教過的學生發文，幫忙尋找新助理。（資料照）

    國民黨立委葉元之因為方姓助理過世，深陷職場霸凌爭議，今

    （31日）在Threads竟疑似有他以前教過的學生發文，幫葉元之尋找新助理，隨即遭到各方網友狠酸「會被霸凌嗎？」

    Threads發文者指出，以前葉元之在台藝大時教過他2學期的課，分別是公共關係和口語傳播，能感到葉元之待人親切且具有幽默感，如果有人剛好正在找工作，且對於投入公眾事務存在熱誠，可以將履歷私訊給他代為轉傳。

    發文者同時還表示，助理的薪資為面議，至於工作內容可以至各大求職網站查詢立法委員助理等關鍵字，「相信在老師（葉元之）身邊可以學到很多」。

    網友們看到這則「代徵立法委員助理」的文章後紛紛留言，有人痛斥葉元之爆出霸凌下屬還沒過1年竟然還幫他招人，其他人也猛酸「請病假會被退保嗎」、「可以請病假嗎」、「傳說中的慣老闆徵助理」。

    還有人想起國民黨立委陳玉珍提案將「立委助理費除罪化」，因此質疑「薪水確實會發嗎？還是他會放進自己的口袋」；1名網友則打趣地表示，大家可以推薦仇人去應徵。

