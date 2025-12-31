為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    退出國民黨新竹縣長初選 林思銘：同志互打只會讓對手得利

    2025/12/31 09:39 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委林思銘宣布退出黨內新竹縣長初選。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨立委林思銘宣布退出黨內新竹縣長初選。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨新竹縣立委林思銘今天上午緊急召開記者會，宣佈退出這次國民黨新竹縣長黨內初選。林思銘說，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，若認為對立持續最終只會讓對手得利；勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要，「退選之後，我將全力支持黨所提名的縣長候選人」。

    林思銘表示，近期他內心充滿憂慮，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在2026年的勝選前景。

    林思銘說，他始終深信一句話：「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任。因此，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、但對支持他的鄉親朋友負責任的決定，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

    林思銘說，他以最真誠的態度鄭重宣示：一，本人退出2026新竹縣長中國國民黨黨內初選；二、退選之後，將全力支持黨所提名的縣長候選人；三，不論最終由誰代表中國國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

    最後，林思銘呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。「我們必須攜手一致」，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。

