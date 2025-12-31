將鄭麗文比做「袁世凱之子」 汪浩批「引狼入室」

汪浩今在臉書批評鄭麗文「引狼入室」。（資料照）

中共29日無預警對台發動「正義使命–2025」軍演，而國民黨主席鄭麗文面對中國軍演，竟直言：「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。」且藍白立委30日仍在立院程序委員會第五度聯手封殺攸關1.25兆元預算的「國防特別條例草案」。作家汪浩今（31日）在臉書發文批評鄭麗文「引狼入室」。

汪浩提到，歷史最危險的從來不是外敵，而是替外敵鋪路的人，袁世凱稱帝時的關鍵不在列強，而在其子袁克定出「順天時報」假造民意、報喜不報憂，讓父親誤判時勢、自毀其身，而今天的鄭麗文正在重演這一幕。

汪浩指出，當中共以軍演、火箭彈、海警侵擾步步進逼，國際社會明確警告北京、強烈挺台之際，國民黨主席鄭麗文卻宣稱共軍「圍台是保護台灣」，把侵略敘事包裝成善意，把威脅合理化為「一家人」。汪浩強調：「這不是天真，而是主動替侵略者卸責、替威權擴音。」

汪浩以俄羅斯侵略烏克蘭為例，強調俄羅斯總統普廷之所以誤判，正是長期被親俄派輿論餵養「幻覺」，以為3天可拿下基輔。如今，甘願當國台辦傳聲筒的政客，向北京傳遞「台灣會內應、會動搖、會自責」的錯誤訊號，正是在引誘習近平低估代價、高估成功率，這不是言論自由，而是台灣國安危機。

汪浩批評，國民黨對國防預算一擋再擋、把加害者說成受害者、把守法自保污名為挑釁，這些行為只會削弱台灣的嚇阻力，增加誤判機率。歷史會記住，並不是台灣挑釁了誰，而是有人選擇站在侵略敘事的一邊，當內部有人替外敵開門、引狼入室，真正被推向戰爭邊緣的是兩岸人民，最終倒八輩子霉的會是習近平。汪浩直言：「鄭麗文就是習近平的袁克定。」

