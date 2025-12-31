為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台鋼「魔鷹」點燃高雄棒球魂 議員參選人倡頒「榮譽市民」

    2025/12/31 08:38 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員參選人黃敬雅、蘇致榮聯名倡議，建議高市府研議頒發魔鷹「榮譽市民」。（蘇致榮、黃敬雅提供）

    職棒台鋼雄鷹深耕高雄，陣中洋砲魔鷹以驚人全壘打火力改寫紀錄，其職業精神更點燃高雄棒球熱；高市議員參選人黃敬雅、蘇致榮今聯名倡議，建議高市府研議頒發魔鷹「榮譽市民」，讓敬業又愛高雄的洋將成為高雄的家人。

    運動員出身的蘇致榮指出，作為台鋼雄鷹創隊初期的核心洋將，魔鷹這兩年表現有目共睹，他不只是強打者，更展現頂尖職業選手的自律與態度，屢創紀錄的全壘打不只是冷冰冰數據，更是點燃高雄棒球熱潮的火種。

    蘇致榮強調，魔鷹的成就代表高雄推展體育發展績效，若能給予榮譽市民身份，是對專業運動員的最高敬意，也是肯定職業運動對城市發展的價值。

    黃敬雅則從城市溫度角度感性表示，魔鷹雖是外籍選手，卻積極融入台灣文化，展現對高雄的高度認同，特別是他在球季中遭遇親人離世，仍選擇忍痛為球隊、為高雄奮戰，這份堅毅的情操感動無數市民。

    黃敬雅認為，高雄應展現港都的包容與熱情，透過頒發榮譽市民，告訴魔鷹及其家人，「高雄不只是工作的地點，更是你們能安心生活的第二故鄉」。

    兩人共同提出「提升城市能見度」、「帶動鷹迷觀光經濟」、「深化國際人才歸屬感」等三大具體理由，強調高雄市民企盼多年終於迎來屬於自己的主場球隊，魔鷹的故事更帶給市民無數感動與正面啟發，期盼市府能採納建議，展現高雄「熱情、友善、重視人才」的城市高度，讓這段「城市愛鷹雄」的佳話得以實現。

