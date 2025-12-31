馬英九「三中案」一審無罪 二審今10時宣判

前總統馬英九涉及國民黨「三中案」，今年9月5日以被告身分到高等法院出庭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，檢方上訴；高等法院今年9月8日傳喚馬等三人結辯，馬稱從政近40年均廉潔自持，請求仍判無罪，高檢署則批評一審判決違誤，且馬三人犯後態度不佳，建請均從重量刑，台灣高等法院今天上午10點宣判。

北檢認為馬英九、張哲琛、汪海清等三人賤售中視、中影、中廣等案，造成中投72億9000多萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪起訴，但一審三人均無罪，檢方上訴。

另外3名被告包含前立委蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行也被起訴，但北院認定，蔡正元以國民黨立法委員身分仲介中影股權交易案，利用身為阿波羅負責人機會侵占阿波羅股票出售後款項，掏空阿波羅高達2億8032萬7983元，最終被認定犯罪所得達2.8億元，依業務侵占罪判蔡3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金。

三中案已纏訟7年，高等法院審理3年多以來，馬英九、張哲琛、汪海清均辯稱無罪。高院今年9月5日由高檢署先進行結辯，重砲批評一審判決荒謬，當庭建請高院改判馬等三人有罪。高院9月8日傳喚馬等三人進行言詞辯論，均做無罪答辯。

蔡正元及妻子洪菱霙、岳父洪信行皆主張無罪，於審理程序時全部否認犯罪，並強調一審判決有誤。高院今將在上午10時宣判。

