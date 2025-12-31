法德發表聲明批中國軍演 重申反對片面改變現狀

法德發表聲明批中國軍演 重申反對片面改變現狀2025/12/31 02:46 國際新聞中心／綜合報導
法國和德國政府30日分別針對中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，表達高度關切，重申反對片面改變台海現狀。（路透）
法國和德國政府30日分別針對中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，表達高度關切。德國外交部指出，這類行動正在「升高緊張局勢，並危害台灣海峽穩定」。
德國外交部在聲明中表示：「台灣海峽的和平與穩定，對於區域乃至國際的安全與繁榮，均具有戰略重要性。」
聲明進一步強調德國政府的一貫立場：「任何對現狀的改變，都必須透過和平方式且經由雙方達成共識。德國政府呼籲各方保持克制並重啟對話。」
法國外交部也發表聲明，對中國軍演表達高度關切，強調法國致力於維護台海和平穩定，並重申台海安全對全球安全與繁榮至關重要。
法國外交部在聲明中表示：「法國重申反對任何片面改變現狀的企圖，特別是透過武力或脅迫手段。」
聲明進一步強調，台海和平穩定是全球利益的核心，法方呼籲相關各方保持克制，避免任何導致局勢升溫的行動。
法、德兩國先後發表立場一致的聲明，顯示歐洲兩大核心國家對於中國透過軍事施壓改變台海現狀的企圖，維持高度警覺與反對立場。