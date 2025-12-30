為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭力城調任駐西班牙代表 曾獲瓜地馬拉總統贈勳表揚

    2025/12/30 23:06 中央社
    前外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城。 （資料照）

    前外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城。 （資料照）

    外交部駐外人事異動，拉美司長鄭力城調任駐西班牙代表，遺缺由駐巴拉圭大使韓志正調任，駐墨西哥代表李岳融則任駐巴拉圭大使。

    駐西班牙代表懸缺多時，行政院已核定，拉美司長鄭力城將任西班牙代表一職。鄭力城畢業於淡江大學西班牙語學系、拉丁美洲研究碩士，以及西班牙馬德里康普頓斯大學國際公法暨國際關係博士學程。

    鄭力城對拉美事務熟悉，曾派駐宏都拉斯汕埠總領事館、駐哥斯大黎加大使館、駐西班牙代表處、駐尼加拉瓜大使館、駐厄瓜多代表處；2023年初返台擔任拉美司長前，則是駐瓜地馬拉大使。

    鄭力城曾於2022年11月獲瓜地馬拉時任國防部長雷耶斯（Henry Reyes Chigua）頒贈「懋績十字勳章」，同月另獲瓜地馬拉時任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）頒贈「元首國鳥勳章」，表彰鄭力城對台灣與瓜地馬拉關係的卓越貢獻。

    拉美司長遺缺將由駐巴拉圭大使韓志正擔任，今年初才抵任墨西哥代表的李岳融則任駐巴拉圭大使，而外交部專門委員、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧調升駐墨西哥公使銜代表。（編輯：林克倫）1141230

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播