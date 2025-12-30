讓李登輝與你跨時空對話！ 李安妮曝首座AI「總統圖書館」想像

李登輝基金會董事長李安妮。（記者塗建榮攝）

國立臺灣圖書館規劃的「民主教育園區」確定落腳淡海新市鎮「文小六」用地，未來將成為北海岸重要的文化與民主教育新地標；對此。基金會董事長李安妮今接受本報訪問時也進一步分享，若該園區規畫展示李前總統對民主的貢獻，或許可以參考復刻李登輝大溪書房、AI李登輝數位館等。

李安妮指出，目前在國臺圖的李登輝特展應該是首創將AI科技結合元首人設的展覽，未來也期待能升級成為首座AI科技的「總統圖書館」。李登輝生前的資料豐富，98年的時光經歷了台灣的三個不同階段時期，除了國史館的資料外，民間也還有許多有關李登輝的資料。她坦言，國史館的資料有其高度，但民間的資料則富有溫度，也會規劃一個自由策展區。

在常設展方面，李安妮續指，非常期待能復刻李登輝位於大溪的書房，會將李登輝生前3至5萬冊的藏書展出，書籍中會有他的筆記、筆跡及內籤，提供民眾在現場翻閱、閱讀；同時，也預計展出在921大地震時李登輝進行勘災的直升機、賑災影片、救災日記等。李安妮分享，當年李登輝每天早上6點半都會搭乘直升機進行勘災與物資運送，父親當時跟她說：「這是上帝對我的召喚，要他看顧台灣人！」

數位部分則將以《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》為基礎，並增加更多功能與突破，李安妮說明，首先，會繼續豐富AI李登輝的資料庫；再者，將會建立他的人際網路、圖譜；第三，則會引進人臉辨識系統，除了將公眾人物輸入外，民眾則會詢問是否願意讓系統建置，當民眾下次再訪後，AI李登輝還會記得他，更可以延續過往的討論與對話。這是不論未來場館設於何處，基金會都將進行的AI李登輝系統優化工程。

李安妮回顧過去籌辦李登輝圖書館的點滴，她指出李登輝是一個值得研究的人，她剛開始時是朝著與擁有研究能量的學校合作，基金會起初曾與台大多次討論合作，包括徐州路舊法學院地址、行政大樓與李登輝畢業的農學院等選項，當時更想像台北市能做一個「民主長廊」，從中正紀念堂走到李登輝圖書館，象徵台灣民主化的過程，但因校內程序繁複，最後未能成案。

「明年是台灣民選總統30年，李登輝基金會將就此主題做一系列的活動！」李安妮強調，希望全民都能了解到民主是會退步的，會在不知不覺中被偷走的，希望利用明年這個時機點一同重溫台灣的民主化過程。因此對於未來可能的民主教育園區，她表示這是中央的計劃與建設，而基金會雖然目前只是一個民間單位，但對此絕對樂觀其成。

