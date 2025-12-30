為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    讓李登輝與你跨時空對話！ 李安妮曝首座AI「總統圖書館」想像

    2025/12/30 21:17 記者林哲遠／台北報導
    李登輝基金會董事長李安妮。（記者塗建榮攝）

    李登輝基金會董事長李安妮。（記者塗建榮攝）

    國立臺灣圖書館規劃的「民主教育園區」確定落腳淡海新市鎮「文小六」用地，未來將成為北海岸重要的文化與民主教育新地標；對此。基金會董事長李安妮今接受本報訪問時也進一步分享，若該園區規畫展示李前總統對民主的貢獻，或許可以參考復刻李登輝大溪書房、AI李登輝數位館等。

    李安妮指出，目前在國臺圖的李登輝特展應該是首創將AI科技結合元首人設的展覽，未來也期待能升級成為首座AI科技的「總統圖書館」。李登輝生前的資料豐富，98年的時光經歷了台灣的三個不同階段時期，除了國史館的資料外，民間也還有許多有關李登輝的資料。她坦言，國史館的資料有其高度，但民間的資料則富有溫度，也會規劃一個自由策展區。

    在常設展方面，李安妮續指，非常期待能復刻李登輝位於大溪的書房，會將李登輝生前3至5萬冊的藏書展出，書籍中會有他的筆記、筆跡及內籤，提供民眾在現場翻閱、閱讀；同時，也預計展出在921大地震時李登輝進行勘災的直升機、賑災影片、救災日記等。李安妮分享，當年李登輝每天早上6點半都會搭乘直升機進行勘災與物資運送，父親當時跟她說：「這是上帝對我的召喚，要他看顧台灣人！」

    數位部分則將以《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》為基礎，並增加更多功能與突破，李安妮說明，首先，會繼續豐富AI李登輝的資料庫；再者，將會建立他的人際網路、圖譜；第三，則會引進人臉辨識系統，除了將公眾人物輸入外，民眾則會詢問是否願意讓系統建置，當民眾下次再訪後，AI李登輝還會記得他，更可以延續過往的討論與對話。這是不論未來場館設於何處，基金會都將進行的AI李登輝系統優化工程。

    李安妮回顧過去籌辦李登輝圖書館的點滴，她指出李登輝是一個值得研究的人，她剛開始時是朝著與擁有研究能量的學校合作，基金會起初曾與台大多次討論合作，包括徐州路舊法學院地址、行政大樓與李登輝畢業的農學院等選項，當時更想像台北市能做一個「民主長廊」，從中正紀念堂走到李登輝圖書館，象徵台灣民主化的過程，但因校內程序繁複，最後未能成案。

    「明年是台灣民選總統30年，李登輝基金會將就此主題做一系列的活動！」李安妮強調，希望全民都能了解到民主是會退步的，會在不知不覺中被偷走的，希望利用明年這個時機點一同重溫台灣的民主化過程。因此對於未來可能的民主教育園區，她表示這是中央的計劃與建設，而基金會雖然目前只是一個民間單位，但對此絕對樂觀其成。

    李登輝基金會董事長李安妮。（記者塗建榮攝）

    李登輝基金會董事長李安妮。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播