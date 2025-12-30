不輸消防猛男! 黃國昌宣布將出「個人寫真集」時間曝

黃國昌表示要出寫真集。（資料照，記者廖振輝攝）

表態投入明年新北市長選舉的民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，昨（29日）晚在YT直播開箱自己的競選總部，還透露自己會在今年最後一天發布「個人寫真集」，引發網友熱議。

黃國昌29日晚間直播開箱自己在新北的競總，可以看到還沒開始裝潢，未來他要將之打造成民眾黨的「新北戰情室」。他也提到，民眾黨立委2年條款將屆，他將於明年2月卸任立委身分，之後會轉職成全職Youtuber兼任主席。

黃國昌還透露，12月31日他將推出個人生平第一本寫真集，自誇「應該是不會輸給新北消防局（猛男）」，如果大家看了覺得不錯，他可以印成月曆。黃國昌笑稱，他這是「使出殺手鐧」，要和柯文哲的「土城十講」流量拚一個輸贏。

黃國昌要出寫真集的消息曝光後，引發網友熱烈討論，「哪來的自信？要這麼污染大眾的眼睛」、「不要讓人看了長針眼」、「光聽到就想吐了！」、「自戀要有限度」、「這個是認真的嗎」、「我貸款也要告他」、「不學阿北辦個演唱會嗎」、「拜託告訴我這個是假訊息」

