    首頁 > 政治

    中共對台軍演》藍前青年部副主任丁瑀轟鄭麗文 不配做國民黨主席

    2025/12/30 20:59 記者林欣漢／台北報導
    國民黨前青年部副主任丁瑀。（丁瑀提供）

    中共昨突襲宣布環台軍演，今更朝台灣北部海域實彈射擊，國民黨主席鄭麗文未譴責中共，反批綠挑釁。國民黨前青年部副主任丁瑀今晚表示，兩岸要煙火，絕不要戰火，請中國國家主席習近平不要再破壞和平；鄭麗文也不配做國民黨主席，真正的國民黨主席，應該是要無時無刻挺身而出，抗衡所有破壞和平與民主自由的暴力，而不是譴責中華民國總統。

    鄭麗文11月甫上任國民黨主席，即出席追思共諜吳石活動，在黨內外引發爭議。丁瑀當時特別赴黨中央，準備《蔣中正日記》要送給鄭麗文，丁瑀指出，蔣中正日記提到「吳石通匪有據，殊為寒心，令即逮捕」；呼籲鄭麗文要「醒悟」、更愛中華民國，並希望鄭麗文要銘記當年國父創建中華民國的初心。

    丁瑀表示，跨年即將來臨，民眾要的是熱情的煙火，而不是無情的戰火，「兩岸要煙火，絕不要戰火」，這是所有人的心聲。他誠心奉勸習近平不要成為下一位和平破壞者，應當停止所有挑釁及勞民傷財的行為。國共內戰的傷痕，是許多人一輩子的痛，窮兵黷武，只會覆亡。破壞和平的人，就是不折不扣的匪徒。請習近平不要再破壞和平，好好想想孔子論語裡的以和為貴，不要拖累十幾億人，兩岸要和平繁榮，不要和平破壞者。

    丁瑀說，鄭麗文不配做國民黨主席，真正的國民黨主席，應該是要無時無刻挺身而出，抗衡所有破壞和平與民主自由的暴力，而不是譴責中華民國總統。用象棋來比喻，鄭麗文是「將」，應當展現大將之風，捍衛中華民國主權、守護台灣，但她偏要把自己走成「卒」，甚至連「卒」都不如，變成了一顆小卒仔。

    丁瑀指出，鄭麗文現在的行徑已經越來越像鄭克塽，真正的國民黨主席，是要像鄭成功一樣文武雙全的勇者。鄭麗文不用等到「鄭習會」，現在就可以立即要求習近平，撤掉所有針對台灣的攻擊性武器與放棄演習。習近平與鄭麗文如果再不修正，相信有朝一日，民主自由的力量，一定讓你們醒悟。中華民國保護的不只是我們的家園台灣，更是人性尊嚴中最可貴的民主自由。

    丁瑀強調，「中華民國台灣一定要團結，我們該強硬時要比鑽石還堅硬，該柔軟時要比湖水還柔靜。我們不分藍、綠、白、紅，一起捍衛民主自由！」

