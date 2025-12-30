鄭麗文拋徵召李四川選新北市長惹議 劉和然籲公平競爭免於政治干擾

爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然表示，唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後無畏於政治口水的干擾。（擷取自劉和然臉書）

國民黨主席鄭麗文昨（29日）接受媒體專訪時，暗示將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然今天在臉書PO文表示，面對政黨內部的協調或提名，必須建立在「透明、公開、公平」的機制上，唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後無畏政治口水的干擾。

劉和然說，隨著2026年選舉腳步逼近，政治的喧囂聲漸起，當外界忙著討論政黨提名時程、預測誰是「救火隊」或誰具備「家族光環」時，作為一名在新北市服務超過30年的公職人員，他更在意的是這座城市在政治干擾下，能否守住「節奏」。

劉和然表示，新北市的治理是一座精密運作的大型機組，不能停機維修，更沒有時間讓新手在位置上「看譜磨合」。新北需要的是「即戰力」、對這座城市的深度了解，這份戰力來自於對29個行政區泥土氣息的熟悉，來自於對公務體系法令規章的精確掌握，更來自於一種「專業經理人」的自覺；自己雖然沒有顯赫的家族背景，但有38年在教育與行政體系一階一階爬上來的印記。

劉和然強調，面對政黨內部的協調或提名，他始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制之上，這不只是為了個人，更是為了守護這座城市的主體性。新北市不應該是任何政治博弈下的「備案」，更不應該是政治人物轉場的「跳板」或是「實習場域」。

他呼籲，一個健康的政黨應該透過公平競爭，篩選出與這座城市頻率最接近的人，唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後無畏於政治口水的干擾，全心全意守護市民的日常。

