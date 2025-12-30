為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政院2026賀卡亮相 矽晶圓元素點綴最美聖稜線

    2025/12/30 19:45 中央社
    行政院30日公布2026年新年賀卡並表示，賀卡整體配色取自日出時分的柔光與漸層，寓意新年的新旅程與新希望。（行政院提供）

    行政院30日公布2026年新年賀卡並表示，賀卡整體配色取自日出時分的柔光與漸層，寓意新年的新旅程與新希望。（行政院提供）

    迎接2026年，行政院今天公布新年賀卡，以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，並以矽晶圓元素點綴，象徵從台灣科技實力出發，政府與人民共同努力，形塑守護國家的群山意象。

    行政院透過新聞稿表示，這次行政院賀卡整體配色取自日出時分的柔光與漸層，寓意新年的新旅程與新希望；賀卡中另夾附攝影師吳峻德拍攝的「雪山聖稜線」實景照片，將新年賀卡化為「打造台灣世界級山海旅遊名片」，期盼國內外好友打開賀卡，就能感受到最誠摯祝福與邀請。

    行政院說，「台灣最美聖稜線」也延伸至行政院牌樓設計，嘗試跳脫傳統元旦「對仗、押韻」的形式，以「歡迎旅人 為山林而來 Explore Taiwan’s Natural Beauty」向國際友人發出邀請，感受台灣山林之美。

    行政院表示，今年10月30日已核定交通部觀光署提出的「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫（115–118年）」，自澎湖漁翁島，串聯嘉南山海圳、阿里山、玉山至花東縱谷，形塑具高度觀光價值的「北回之巔」旅遊軸線；另還有從東海岸延伸至屏南半島，再到台灣極西點，點線相連、宛如微笑的「微笑南灣」。此外，「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」也將同步推動。

    行政院說，觀光不僅是讓世界看見台灣的重要途徑，也是促進社會共好、帶動地方經濟的幸福產業，明年行政院將落實總統賴清德「國家希望工程」的重要承諾之一，預計成立「台灣觀光研訓院」，並定位為國家級智庫，強化觀光專業量能，打造台灣成為兼具永續管理、環境友善與多元體驗的好所在。

