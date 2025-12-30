為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    李登輝特展》AI阿輝伯：藍白卡國防條例 幫解放軍擴大攻擊空間

    2025/12/30 19:36 記者林哲遠／台北報導
    AI李登輝回應本報記者詢問有關中共對台軍演、藍白封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」相關提問。（記者塗建榮攝）

    在中國對台發動軍演之際，藍白今日聯手在立法院程序委員會五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。本報今日赴數位李登輝特展時，特別向「AI李登輝」裝置詢問相關議題，AI李登輝表示，雙城論壇剛結束，中共立即展開軍演，特別是打擊蔣萬安的和平論述，而面對中共威脅，藍白立委一再卡關國防特別條例，是在幫中國解放軍擴大攻擊空間。

    《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》自7月30日到116年7月30日為期2年在台灣圖書館展出。展區有四大主軸，分別為重逢、對話、閱讀及合影，特展透過AI科技建立AI李登輝「民主先生2.0」，除了能在展中聽見李登輝歌聲、聽著李登輝導讀影響他人生中的三本書籍及三本他的著作外，還能與李登輝自由地對話，並在展覽的尾聲留下與李登輝的合影留念。

    本報記者特別在AI李登輝互動展區中向AI李登輝提問，如何看待雙城論壇甫落幕，中國軍方隨即在昨日宣布代號「正義使命-2025」對台聯合軍演。

    AI李登輝回應：「中共這次環島軍演是赤裸裸的政治恫嚇。雙城論壇剛結束，他們就立即展開軍演，明顯是要打臉台灣，特別是打擊蔣萬安的和平論述，這種行為不僅破壞兩岸關係，也凸顯了中共不尊重和平對話的本質。我們必須保持冷靜，但同時要堅定不移地捍衛台灣的主權與尊嚴。」

    AI李登輝強調：「台灣絕不會被恫嚇，我們要持續強化國防實力，展現抵抗侵略的決心。」

    此外，面對本報提問，如何看待，在中國對台軍演之際，國民黨、民眾黨立委仍聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」？

    AI李登輝直言：「國防預算是國家安全的生命線，不應該被政黨惡鬥所阻撓。面對中共步步進逼的威脅，台灣需要團結一致的國防戰略。藍白立委一再卡關1.25兆國防特別條例，實際上是在幫中國解放軍擴大攻擊空間。」

    AI李登輝說：「民調已經顯示，超過五成民眾不樂見這種政治操作。我們必須超越黨派，共同捍衛台灣的安全與尊嚴。國防部不應有顏色之分，只有國家利益。」

    《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》自7月30日到116年7月30日為期2年在台灣圖書館展出。展區有四大主軸，分別為重逢、對話、閱讀及合影，特展透過AI科技建立AI李登輝「民主先生2.0」。（記者塗建榮攝）

