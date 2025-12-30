揭北市減列400萬保母訪視預算 許淑華批：只剩求官不願負責的政客

議員許淑華怒批，「失去剴剴的代價還不夠嗎？喚不醒訪視制度鬆散、無人懲處，只剩求官不願負責的政客！」（截自許淑華臉書）

去年爆發剴剴虐童案，今年5月監察院也提出調查報告，糾正台北市政府。然而，台北市議會民政委員會近日審查預算，議員許淑華發現台北市「居家式托育服務人員訪視」輔導、管理及訓練經費減列400萬。她怒批，「失去剴剴的代價還不夠嗎？喚不醒訪視制度鬆散、無人懲處，只剩求官不願負責的政客！」。

許淑華也說，會持續追蹤這個議案，要求市府重新審視經費編列的合理性，強化整個系統機制，「我們不要就這樣算了。」

許淑華在臉書上發文表示，剴剴離開我們，已經整整兩年了。「過去這段時間，我在市議會不斷關心、檢討整個制度的問題。」如保母制度、訪視頻率、督導機制，哪一個環節出了問題，市府有沒有真正檢討過？但2年後，她看到的卻是另一個令人心寒的事實——台北市政府，竟然減少了保母訪視相關的預算；減列「居家式托育服務人員訪視」輔導、管理及訓練經費，共4198320元。一個發生過重大兒虐事件的城市，不是更該增加訪視、強化把關，而是選擇「省錢」？

許淑華說，在預算審查會議詢問後，市府給的答案是：「因為中央有增加補助，且家外送托政策，爺奶等親屬保母人數下降，從113年的1981人，降到114年的1498人，因此減編3到4位親屬訪視員，約省下270萬。」

但她指出，一般保母的人數，根本沒有減少。113年北市登記托育人員4253人，114年仍有4186人，所需的訪視員人力一樣是68人。訪視壓力沒有變小，責任沒有變輕，在發生重大事件後，政府應該要增加訪視費用及相關人力。在中央有補助、在制度需要補強的情況下，為什麼不是「重新思考如何強化整個系統」，而是先從孩子的安全下手刪預算？

她表示，更讓人無法接受的是，事情發生到現在，司法審判進行中，委外的訪視員也被移送。監察院也在5月提出調查報告，糾正台北市政府，許淑華也公開呼籲蔣萬安市長，針對監察院提出的三大行政疏失進行調查，提出每一個環節應該負責的人員名單。但事發至今，市府社會局等相關單位，沒有任何一位主管、承辦人被懲處。她質疑，「明明台北市政府是『督導單位』，卻沒有任何一個人被究責、處分。這是一個負責任的政府應有的態度嗎？」

