    中共發動對台軍演 菲律賓MECO、巴拉圭副總統發聲挺台

    2025/12/30 19:30 記者黃靖媗／台北報導
    菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今（30）日發佈聲明關切中共軍演，指出台海緊張情勢、衝突風險升高的事態令人擔憂。（圖擷取自Manila Economic & Cultural Office - MECO Facebook）

    菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今（30）日發佈聲明關切中共軍演，指出台海緊張情勢、衝突風險升高的事態令人擔憂。（圖擷取自Manila Economic & Cultural Office - MECO Facebook）

    中共昨日起無預警對台發動「正義使命-2025」軍演。菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今（30）日發佈聲明關切中共軍演，指出台海緊張情勢、衝突風險升高的事態令人擔憂；我國友邦巴拉圭副總統亞力安納（Pedro Alliana）也透過社群媒體重申，對中華民國台灣這個「兄弟之邦」的支持。

    馬尼拉經濟文化辦事處今日下午表示，馬尼拉經濟文化辦事處與菲律賓移工部（DMW）、海外勞工福利處（OWWA）密切關注中國解放軍在台灣周遭的大規模軍事演習。

    馬尼拉經濟文化辦事處表示，台海區域緊張情勢、誤判及衝突風險升高的發展令人深切擔憂，尤其是針對區域穩定、貿易航路、在台菲律賓人的潛在影響。

    馬尼拉經濟文化辦事處呼籲，各方應儘量保持克制，避免情勢升級，並且保持溝通管道通暢，馬尼拉經濟文化辦事處將持續與菲律賓政府機關、台灣合作夥伴密切協調，確保菲律賓國民安全。

    我國拉丁美洲友邦巴拉圭副總統亞力安納及巴國外交部、貝里斯外交部都表達對台灣的支持，譴責中國大規模軍演威脅印太地區穩定與和平。亞力安納透過社群媒體重申，對中華民國台灣這個「兄弟之邦」的支持，並表示「和平與安全必須始終、且在任何時刻都處於優先地位」。

